Pyrkon 2020 nie zostanie odwołany? Oświadczenie w sprawie koronawirusa

Na początku maja zaplanowano zorganizowanie kolejnej edycji Pyrkonu, największego popkulturowego konwentu w Polsce, który co roku odbywa się w Poznaniu. Organizatorzy imprezy opublikowali oświadczenia w związku z epidemią koronawirusa.

Najważniejszą informacją jest to, że Pyrkon 2020 nie zostaje odwołany. Jednocześnie zaznaczono, że trwają prace mające na celu ewentualne przeniesienie imprezy na inny termin, jeśli sytuacja będzie tego wymagać. Ostateczne decyzje mają zapaść 2 kwietnia. Poniżej fragment z oświadczenia, zaś cały komunikat znajdziecie pod tym adresem.

Nie odwołujemy Pyrkonu 2020. Na tę chwilę odbędzie się on planowo w dniach 8-10 maja. Jesteśmy świadomi oświadczenia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o odwoływaniu imprez masowych. Nie chcemy podjąć pochopnej decyzji, sytuacja rozwija się dynamicznie, a do Pyrkonu pozostało sporo czasu. Nasza ekipa organizatorska pracuje bez zmian, ale cały czas monitorujemy sytuację wokół nas. Pracujemy również z naszym zabezpieczeniem medycznym, aby zapewnić Wam maksimum bezpieczeństwa i komfortu podczas pobytu na Festiwalu.

Zarówno dla Was, jak i dla nas logistyka takiego przedsięwzięcia nie jest łatwa. Dlatego też najpóźniej 2 kwietnia poinformujemy Was o naszej decyzji związanej z przenosinami (lub nie) imprezy na inny termin. Pozwoli Wam to na przeorganizowanie swoich planów wyjazdowych. Przesuwamy w związku z tym zmianę progu cenowego biletów z 6.04 na 13.04.