Czekaliśmy na to prawie 30 lat. Takiego Quentina Tarantino oglądamy rzadko

Powiększa się obsada filmu Only What We Carry w reżyserii Walijczyka Jamiego Adamsa. Jak raportuje serwis Deadline, na ekranie pojawią się m.in. Simon Pegg, Sofia Boutella, Charlotte Gainsbourg, Liam Hellmann i debiutująca w świecie kina piosenkarka Lizzy McAlpine. Nie lada gratką dla miłośników X Muzy jest fakt, że w produkcji zobaczymy także Quentina Tarantino, dla którego ma to być "największa rola aktorska" od czasu występu w Od zmierzchu do świtu z 1996 roku.

Akcja produkcji będzie rozgrywać się na normandzkim wybrzeżu w urokliwej miejscowości Deauville. Projekt jest opisywany jako "medytacja nad miłością, stratą i cichą odwagą, która jest potrzebna do pójścia naprzód". Głównym bohaterem stanie się Julian Johns (Pegg), były instruktor, który po latach znów spotka się z dawną uczennicą, Charlotte (Boutella). W tej historii pojawią się również jej opiekuńcza siostra (Gainsbourg), niespokojny artysta (Hellmann) i początkująca tancerka (McAlpine).

Sam Quentin Tarantino ma wcielić się w Johna Percy'ego, przyjaciela Juliana, "którego nagłe przybycie odsłoni skrzętnie skrywane prawdy". Według źródeł Deadline reżyserowi powierzono tę rolę, ponieważ "nadaje się do niej idealnie".

Data premiery nie została ujawniona.