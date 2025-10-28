Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Czekaliśmy na to prawie 30 lat. Takiego Quentina Tarantino oglądamy rzadko

Quentin Tarantino wraca do świata kina, ale nie w funkcji, która pierwsza przychodzi na myśl. Legendarny reżyser ponownie pojawi się na ekranie jako aktor i to w największej jego roli od blisko 30 lat. Poznaliśmy szczegóły. 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  aktor 
Only What We Carry quentin tarantino
Quentin Tarantino materiały prasowe
Reklama

Powiększa się obsada filmu Only What We Carry w reżyserii Walijczyka Jamiego Adamsa. Jak raportuje serwis Deadline, na ekranie pojawią się m.in. Simon Pegg, Sofia Boutella, Charlotte Gainsbourg, Liam Hellmann i debiutująca w świecie kina piosenkarka Lizzy McAlpine. Nie lada gratką dla miłośników X Muzy jest fakt, że w produkcji zobaczymy także Quentina Tarantino, dla którego ma to być "największa rola aktorska" od czasu występu w Od zmierzchu do świtu z 1996 roku. 

Akcja produkcji będzie rozgrywać się na normandzkim wybrzeżu w urokliwej miejscowości Deauville. Projekt jest opisywany jako "medytacja nad miłością, stratą i cichą odwagą, która jest potrzebna do pójścia naprzód". Głównym bohaterem stanie się Julian Johns (Pegg), były instruktor, który po latach znów spotka się z dawną uczennicą, Charlotte (Boutella). W tej historii pojawią się również jej opiekuńcza siostra (Gainsbourg), niespokojny artysta (Hellmann) i początkująca tancerka (McAlpine).

Sam Quentin Tarantino ma wcielić się w Johna Percy'ego, przyjaciela Juliana, "którego nagłe przybycie odsłoni skrzętnie skrywane prawdy". Według źródeł Deadline reżyserowi powierzono tę rolę, ponieważ "nadaje się do niej idealnie".

Najlepsi współcześni reżyserzy. Które miejsce zajął Quentin Tarantino? 

arrow-left 40. Ang Lee (Przyczajony tygrys, ukryty smok; Życie Pi; Tajemnica Brokeback Mountain) fot. YouTube arrow-right
40. Ang Lee (Przyczajony tygrys, ukryty smok; Życie Pi; Tajemnica Brokeback Mountain)
39. George Miller (Mad Max, Na drodze gniewu, Czarownice z Eastwick)
38. Ron Howard (Apollo 13, Piękny umysł, Willow, Kokon)
37. Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog. Milioner z ulicy, 127 godzin)
36. David Cronenberg (Historia przemocy, Mucha, Piątek trzynastego)
35. Sam Mendes (American Beauty, 1917, Skyfall)
34. Edgar Wright (Baby Driver, Scott Pilgrim kontra świat, Wysyp żywych trupów)
33. Spike Jonze (Być jak John Malkovich, Adaptacja, Ona)
32. Werner Herzog (Aguirre, gniew boży; Nosferatu wampir; Człowiek niedźwiedź, Spotkania na krańcach świata)
31. Michael Mann (Gorączka, Informator, Ostatni Mohikanin)
30. Mel Brooks (Płonące siodła, Nieme kino, Kosmiczne jaja, Producenci)
29. Peter Weir (Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Truman Show, Pan i Władca: Na krańcu świata, Piknik pod Wiszącą Skałą)
28. Darren Aronofsky (Requiem dla snu, Czarny łabędź, Pi, Wieloryb)
27. Brian De Palma (Nietykalni, Człowiek z blizną, Mission: Impossible, Życie Carlita)
26. Frank Darabont (Skazani na Shawshank, Zielona mila, Mgła)
25. Terry Gilliam (12 małp, Brazil, Monty Python i Święty Graal, Sens życia wg Monty Pythona)
24. Alejandro González Iñárritu (Birdman, Zjawa, Amores Perros, 21 gramów)
23. John Carpenter (Halloween, Ucieczka z Nowego Jorku, Oni żyją, Wielka draka w chińskiej dzielnicy)
22. Tim Burton (Edward Nożycoręki, Sok z żuka, Batman)
21. Bong Joon-ho (Parasite, Okja, Snowpiercer: Arka przyszłości)
20. Peter Jackson (Władca Pierścieni, Martwica mózgu, Przerażacze, King Kong)
19. James Cameron (Titanic, Avatar, Terminator, Obcy - decydujące starcie)
18. Alfonso Cuarón (Ludzkie dzieci, Roma, Grawitacja, I twoją matkę też)
17. Robert Zemeckis (Forrest Gump, Powrót do przyszłości, Kontakt, Cast Away - poza światem)
16. Guillermo del Toro (Kształt wody, Labirynt fauna, Hellboy)
15. Clint Eastwood (Bez przebaczenia, Gran Torino, Za wszelką cenę, Rzeka tajemnic)
14. Denis Villeneuve (Diuna, Nowy początek, Pogorzelisko, Sicario, Blade Runner 2049)
13. Wes Anderson (Fantastyczny Pan Lis, Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel)
12. Hayao Miyazaki (Spirited Away: W krainie Bogów, Księżniczka Mononoke, Mój sąsiad Totoro)
11. David Lynch (Dzikość serca, Blue Velvet, Prosta historia)
10. Paul Thomas Anderson (Aż poleje się krew, Magnolia, Nić widmo)
9. Ridley Scott (Łowca androidów, Obcy - 8. pasażer "Nostromo", Gladiator)
8. Joel Cohen (Big Lebowski, Fargo, To nie jest kraj dla starych ludzi)
7. Ethan Cohen (Big Lebowski, Fargo, To nie jest kraj dla starych ludzi)
6. David Fincher (Podziemny krąg, Siedem, The Social Network)
5. Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Kill Bill, Wściekłe psy)
4. Christopher Nolan (Mroczny Rycerz, Oppenheimer, Dunkierka)
3. Steven Spielberg (Lista Schindlera, Szczęki, E.T., Park Jurajski)
2. Francis Ford Coppola (Ojciec chrzestny, Czas Apokalipsy, Rozmowa)
1. Martin Scorsese (Taksówkarz, Wściekły byk, Infiltracja)

Data premiery nie została ujawniona. 

Źródło: Deadline

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  aktor 
Only What We Carry quentin tarantino
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Niebo. Rok w piekle - zdjęcia
-

Polski serial z Tomaszem Kotem jeszcze w tym roku. Kiedy premiera Niebo. Rok w piekle?

2 Flash
-

Słynny serial superbohaterski mógł mieć inny finał. Po latach ujawniono powód zmian

3 Frankenstein
-
Spoilery

Frankenstein ma inne zakończenie niż książka. Co zmienia film Netflixa?

4 Zbrodnie po sąsiedzku
-

George Clooney w filmowym spin-offie Gdzie jest mój agent? Eva Longoria w trakcie rozmów

5 Gwiezdne Wojny: Ahsoka
-

Ahsoka zmieni się w 2. sezonie. Co szykują dla niej Gwiezdne Wojny?

6 Toy Story
-
Plotka

Toy Story 5 - skok na kasę czy kolejna udana część serii? Był już pokaz testowy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e208

Moda na sukces

s08e03

FBI

s28e10

The Voice

s05e10

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e255

Ridiculousness

s42e256

Ridiculousness

s38e208

Zatoka serc

s08e03

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix

ur. 1974, kończy 51 lat

Gwendoline Christie
Gwendoline Christie

ur. 1978, kończy 47 lat

Annie Potts
Annie Potts

ur. 1952, kończy 73 lat

Troian Bellisario
Troian Bellisario

ur. 1985, kończy 40 lat

Jan Komasa
Jan Komasa

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV