Quentin Tarantino zaprzecza, że Kanye West podsunął mu pomysł na Django

fot. materiały prasowe

Django to film z 2012 roku, który wyreżyserował Quentin Tarantino. Opowiada o łowcy nagród i czarnoskórym niewolniku, którzy łączą siły, by razem uwolnić żonę tego drugiego z rąk okrutnego Calvina Candie'ego. Produkcja zdobyła dwa Oscary i weszła na stałe do kanonu popkultury. Przed kilkoma dniami Kanye West stwierdził Piers Morgan Uncensored, że:

Quentin Tarantino może napisać film o niewolnictwie, gdzie - właściwie, razem z Jamiem Foxxem wzięli pomysł na Django ode mnie, ja im go podrzuciłem z wideo Gold Digger, które później Tarantino zamienił na film.

Tarantino był teraz gościem w programie Jimmy'ego Kimmela i został oczywiście zapytany o słowa Westa. Filmowiec od razu zaprzeczył.

Nie ma prawdy w twierdzeniu, że Kanye West wpadł na pomysł Django i opowiedział mi o nim, a ja mu odpowiedziałem: "Hej, wow, to naprawdę świetny pomysł. Wezmę go sobie i nakręcę taki film". Nie miało to miejsca.

Przyznał, że miał pomysł na ten film przez jakiś czas, zanim w ogóle poznał rapera. Wspomina jednak, że spotkali się kiedyś by porozmawiać o jego pomyśle na nakręcenie filmów na podstawie utworów z jego albumu.

Spędziliśmy miło czas. I rzeczywiście, miał pomysł na teledysk. Myślę, że to było do teledysku Gold Digger, że on miał grać niewolnika i śpiewać piosenkę. Był to naprawdę zabawny pomysł - wspomina Tarantino.

Kimmel wtrącił jednak, że użycie słowa "zabawny" w kontekście teledysku o niewolnictwie nie brzmi najlepiej. Tarantino odpowiedział jednak:

Miało to mieć formę ironii. To miał być ogromny musical zrobiony za wielkie pieniądze. Miał tańczyć i śpiewać w stroju niewolnika. Chciałbym, żeby to zrobił. Brzmiało to naprawdę fajnie. W każdym razie, to jest ten pomysł, o którym wspomniał.