Quibi może zniknąć. Los serwisu pod znakiem zapytania

Pomysł na Quibi wydawał się rewelacyjny. Jeffrey Katzenberg postanowił trafić do tych odbiorców filmów, którzy nie mają zbyt dużo czasu na pochłanianie treści i najchętniej obejrzeliby coś podczas przerwy na lunch bądź w drodze do pracy. Serwis miał funkcjonować wyłącznie w formie mobilnej i oferować dostęp do krótkich, kilkuminutowych produkcji do oglądania w pionie i w poziomie.

Z technologicznego punktu widzenia ciężko było mu coś zarzucić. Możliwość przekręcenia telefonu, aby zawęzić bądź rozszerzyć kadr okazała się dość interesującym rozwiązaniem. Z Quibi był tylko jeden problem. Serwis zadebiutował w czasie kryzysu pandemicznego. Kiedy trafił na rynek, pracowników zaczęto odsyłać do pracy zdalnej, a co za tym idzie, drastycznie spadło zapotrzebowanie na krótkometrażowe treści.

Według dobrze poinformowanych ludzi z branży, do których dotarli dziennikarze The Information, Jeffrey Katzenberg powoli traci nadzieję na to, że projekt Quibi zakończy się sukcesem. Założyciel i szef platformy ma ponoć rozważać zamknięcie firmy i sprzedanie dotychczas wyprodukowanych treści podmiotom zewnętrznym. Jeśli plotki potwierdzą się i Katzenberg podejmie decyzję o porzuceniu usługi, produkcje stworzone z myślą o Quibi mogą trafić m.in. w ręce NBCUniversal czy Facebooka.

Taki ruch może zaskakiwać, zwłaszcza jeśli spojrzymy na aktywne próby zmodernizowania serwisu z ostatnich tygodni. Do Quibi trafiło nie tylko wiele oryginalnych treści, które wyróżniają usługę na tle konkurencji, platformę wzbogacono także o obsługę technologii AirPlay oraz Chromecasta. A w dniu opublikowania przecieku The Information przekazano, że aplikacja trafi także na przystawki telewizyjne Android TV, Fire TV oraz Apple TV.

Los Quibi wisi na włosku i jeśli zarządowi nie uda się znaleźć sposobu na przyciągnięcie do usługi nowych, wiernych subskrybentów, wkrótce serwis może na dobre zniknąć z rynku.