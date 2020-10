Slugfest - zobacz pierwszy odcinek serialu Quibi o rywalizacji DC i Marvela

Quibi

Slugfest to serial dokumentalny wyprodukowany dla Quibi przez braci Russo. Opowiada on o odwiecznej rywalizacji dwóch komiksowych gigantów - Marvela i DC. Podstawą serialu jest wydana w 2017 roku książka Reeda Tuckera pt. Slugfest: Inside the Epic, 50-year Battle Between Marvel and DC. To opowieść o starciu wydawnictw, ale przede wszystkim o ewolucji komiksu jako medium i istotnej gałęzi kultury.

W sieci odbył się czat, którego gospodarzem był Kevin Smith, a udział w nim wzięli m.in. Joe i Anthony Russo, Sheena Joyce, Don Argott, Jenette Kahn, Jim Starlin, Brandon Routh. Rozmowa dotyczyła właśnie serialu, a tuż po jej zakończeniu wyemitowano pierwszy odcinek Slugfest, trwający około dziewięciu minut. Całość, wraz ze wspomnianym odcinkiem, zobaczycie poniżej:

Pojawił się też oficjalny plakat:

Slugfest - premiera serialu na Quibi już 9 listopada.