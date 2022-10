R.I.P.D. 2 - jeden z najgorszych filmów ma sequel. Tak wygląda zwiastun

fot. materiały prasowe

R.I.P.D. 2: Rise of the Damned to kontynuacja filmu R.I.P.D. Agenci z zaświatów, który ma 12% pozytywnych recenzji krytyków. Jednak widzowie również nie pozostawili na tym filmie suchej nitki. Duchowy sequel nie jest filmem kinowym i został stworzony na rynek domowy. Nie powraca żadna postać z jedynki. Podobnie jak pierwsza część jest on oparty na komiksie pod tym samym tytułem.

R.I.P.D. 2 - zwiastun

R.I.P.D . 2 - o czym jest film?

Historia rozgrywa się w 1876 roku. Bohaterem jest szeryf Roy Pulsipher, który zostaje zastrzelony przez gang wyjętych spod prawa rzezimieszków. Dostaje jednak drugą szansę, gdy zostaje zwerbowany przez R.I.P.D, ale pomszczenie własnej śmierci musi poczekać, ponieważ trzeba uratować świat, gdy bramy piekła otworzyły się w starym górniczym miasteczku Red Creek. To zagrożenie dla całej ludzkości.

Reżyserem i współscenarzystą jest Paul Leyden, znany z takich tytułów jak Cleaners, Babski krąg oraz Come Back To Me. Główne role grają Jeffrey Donovan, Richard Fleeshman, Jake Choi, Kerry Knuppe oraz Tilly Keeper.

R.I.P.D. 2 - premiera w USA odbędzie się 15 listopada na Blu-ray.