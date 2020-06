Rada ojców - nie będzie 2. sezonu. Serial NBC anulowany

fot. NBC

The Council of Dads zadebiutowało 24 marca na NBC. Historia produkcji zainspirowana została książką Bruce'a Feilera o tym samym tytule i opowiadała o mężczyźnie, który dowiaduje się, że umiera. Zatrudnił więc pięciu przyjaciół, by pomagali jego żonie wychowywać dwójkę jego dzieci. Widzowie nie zobaczą jednak kontynuacji serialu.

Stacja NBC zdecydowała, że nie będzie 2. sezonu. Decyzja zapadła na dwa odcinki przed finałem serii.J. August Richards, jeden z twórców serialu, potwierdził doniesienia Deadline na swoim Instagramie. W obsadzie serialu prócz Toma Everetta Scotta, są także Dead Sarah Wayne Callies, Michael O'Neil, Clive Standen oraz J. August Richars.

