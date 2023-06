Rage of Stars - aktorzy z serialu Wikingowie w polskim filmie. To sci-fi Łukasza Roga

fot. Lukra Films

Studio Lukra Films kompletuje obsadę filmu Rage of Stars. Do obsady dołączyli dwaj aktorzy znani z serialu Wikingowie, czyli Jack McEvoy oraz Elijah Rowen, a także w składzie aktorskim znajdzie się Jord Knotter.

Rage of Stars - obsada

Wcześniej do obsady dołączyły Andrea Tivadar, Malgorzata Klara oraz Mayu Gralinska Sakai.

Przypomnijmy, że Rage of Stars to pełnometrażowa wersja amatorskiego filmu sci-fi polskiej produkcji, który nosi tytuł No Stars Anymore. Film w 2021 roku został wyróżniony na 38 międzynarodowych festiwalach filmowych, wygrywając 11 głównych statuetek m.in. za najlepszy film i najlepszy debiut reżyserski.

Łukasz Róg jest twórcą i reżyserem filmu Rage of stars. Pochodzi on z Rzeszowa i jest samoukiem. Po sukcesie No Stars Anymore połączył on siły z Rafałem Kaliszem, właścicielem giganta światłowodowego Fibrain tworząc studio filmowe Lukra Films.

Zdjęcia do filmu odbędą się w wakacje tego roku i potrwają 2 miesiące. Produkcja będzie anglojęzyczna. Premiera filmu zaplanowana jest na 2024 rok.