Stanisław Tym nie żyje. Legenda kina i kabaretu odeszła w wieku 87 lat

fot. zrzut ekranu (YouTube: Polsat)

Reklama

W wieku 87 lat zmarł Stanisław Tym. To legendarna postać w historii polskiego kina, teatru oraz telewizji. Zajmował się również pisaniem felietonów, scenariuszy. Był przy tym reżyserem i słynął z zapadającego w pamięć, satyrycznego poczucia humoru. Spośród wielu świetnych ról należy szczególnie wyróżnić dwie, przez które zapadł w pamięć milionów ludzi, czyli te w kultowym Misiu i Rejsie Marka Piwowskiego.

Kim był Stanisław Tym?

Stanisław Tym urodził się w 1937 roku w Małkini Górnej. Studiował chemię na Politechnice Warszawskiej, przetwórstwo na SGGW i aktorstwo na PWST. Jego kariera zaczęła się jednak w innych okolicznościach, bo od podjęcia się pracy bramkarza i szatniarza w klubie Stodoła. Później rozpoczął występy w kabarecie, co było początkiem jego pisania własnych skeczów i tekstów satyrycznych. W 1961 roku nawiązał współpracę z warszawskim Studenckim Teatrem Satyryków. Działał z nim ramię w ramię do 1972 roku jako dyrektor, autor i reżyser skeczy oraz sam aktor.

Przełomem w jego karierze był film Rejs z 1970 roku. Fenomenalna rola w filmie Marka Piwowskiego zagwarantowała mu udział w kolejnych produkcjach komediowych, ale z mądrym przesłaniem. Tak rozpoczęła się jego współpraca ze Stanisławem Bareją, która potrwała przez pięć filmów. Stanisław Tym wcielał się w powracającą postać, która była ucieleśnieniem krytykowanego przez reżysera ustroju politycznego panującego w tamtym czasie w Polsce. Wśród tych pięciu filmów znalazł się Miś, czyli film, z którego aktor był najbardziej znany w swojej karierze.

Występy aktorskie i teatralne przeplatał z karierą felietonisty, którą rozpoczął w 1972 roku. Podobnie do Barei, który komentował życie polityczne i społeczne Polaków w swoich filmach, Stanisław Tym robił to na łamach różnych gazet. Dzięki trafnym przemyśleniom i charakterystycznemu poczuciu humoru była to nisza, w której świetnie się odnalazł.

Stanisław Tym w 1992 roku w Gdyni otrzymał nagrodę Złotego Lwa Gdańskiego za scenariusz do filmu Rozmowy kontrolowane.