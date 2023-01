Rami Malek jako Buster Keaton. Połączy siły z Mattem Reevesem

materiały promocyjne

Jak donosi Deadline, Warner Bros. Television produkuję serial limitowany o Busterze Keatonie. Gwiazdę kina niemego zagra Rami Malek. Produkcją zajmują się 6th & Idaho Productions Matta Reevesa, a także Malek oraz David Weddle.

Buster Keaton - będzie serial biograficzny

Matt Reeves, odpowiadający chociażby za Batmana, zostanie również reżyserem serialu. Trzykrotny zwycięzca Emmy, Ted Cohen, obecnie negocjuje zostanie scenarzystą, a także producentem wykonawczym razem z Danielem Pipskim oraz Rafim Crohnem. Biografia Buster Keaton: A Filmmaker's Life autorstwa Jamesa Curtisa jest przymierzana jako materiał źródłowy serialu. Trwają negocjacje, które mają zapewnić studiu prawa do książki.

Projekt jest przygotowywany do sprzedaży serwisom streamingowym i sieciom telewizyjnym. 6th & Idaho posiadają umowę ogólną z Warner Bros. Reeves pracuje także nad swoim serialem dla HBO Max, który będzie spin-offem Batmana, The Penguin, w którym to Colin Farrell ponownie wcieli się w rolę tytułowego złoczyńcy. To jednak nie oznacza, że nowy serial z automatu też będzie w HBO Max.

Buster Keaton, zwany “człowiekiem o kamiennej twarzy”, to aktor i reżyser, który wystąpił w filmach takich jak Rozkosze gościnności, Młody Sherlock Holmes, Marynarz na dnie morza czy Generał. Ostatni z nich, również wyreżyserowany i napisany przez Keatona, uważany jest za jego arcydzieło. Filmowcy tacy jak Mel Brooks, Martin Scorsese i Orson Welles inspirowali się Keatonem, uważając go za wyprzedzającego swoje czasy.