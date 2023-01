Margot Robbie: seksbomba, łyżwiarka i zjawiskowa Harley Quinn. Ranking najlepszych ról

Fot. Materiały prasowe

Margot Robbie to obecnie jedna najbardziej rozpoznawalnych aktorek. Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w 1985 roku, a zrobiło się o niej głośno po występie w filmie Wilk z Wall Street. Zagrała tam seksbombę Naomi i choć wydawało się, że będzie łatwo zaszufladkować artystkę i obsadzać ją w podobnych rolach, to nic bardziej mylnego: Tonya Harding i Królowa Elżbieta I to tylko niektóre zagrane przez nią bohaterki, które wyłamują się z tego schematu. Które kreacje aktorskie Margot Robbie były jednak najlepsze i zasługują na wyróżnienie? Zobaczcie nasz ranking najlepszych ról gwiazdy.

Margot Robbie - ranking najlepszych ról wg naEKRANIE.pl

W naszym rankingu nie mogło zabraknąć ról w takich filmach jak Jestem najlepsza. Ja, Tonya, Gorący temat, Legion Samobójców, Maria, królowa Szkotów i Pewnego razu... w Hollywood. Wysoko jest kreacja Naomi w Wilku z Wall Street, która stał się pierwszą tak rozpoznawalną rolą Margot Robbie.

16. Charlotte w "Czas na miłość" (2013)

Margot Robbie nie próżnuje. 20 lutego zobaczymy ją w filmie Babilon, a w 2023 roku wystąpi jako tytułowa i kultowa Barbie. Za to w 2024 roku ma powrócić na duży ekran jako Harley Quinn w Gotham City Sirens.

