Randka, bez odbioru - aktorzy z MCU z cameo. Zaskakujący szczegół

fot. materiały prasowe

Odtwórca głównej roli w Randce bez odbioru Chris Evans pojawił się ostatnio w programie Good Morning America. W ramach promocji zbliżającego się widowiska aktor przekazał kilka interesujących wiadomości. W nowym tworze akcji oprócz Evansa zobaczymy jeszcze innych artystów związanych z Filmowym Uniwersum Marvela. Co więcej, okazuje się, że za obiecujące cameo odpowiedzialny był sam Evans. To on nakłonił swoich kolegów do występu w produkcji platformy streamingowej Apple TV+.

Evans nie podał żadnych konkretnych nazwisk, przyznając przy tym, że nie znosi prosić aktorów o cameo. Pracę artystów skomentował następująco:

Ci ludzie stanęli na wysokości zadania i byli tam dla mnie. To było wspaniałe.

Randka, bez odbioru - fabuła

Zwyczajny facet Cole (Chris Evans) zakochuje się w enigmatycznej Sadie (Ana de Armas), ale wkrótce dokonuje szokującego odkrycia, że jest ona tajną agentką. Zanim mogą pójść na drugą randkę, Cole i Sadie wyruszają na międzynarodową przygodę, by uratować świat.

Randka, bez odbioru - premiera w platformie Apple TV+ odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku.