Władca Pierścieni – trylogia ma problem z kobietami? Fani wytknęli błędy produkcji

Fanpage na Instagramie lordoftherings_official podjął się sprawdzenia jaki obraz kobiecych postaci kreowali twórcy w serii Władca pierścieni. Fani zbadali trylogię w ramach Testu Bechdel, który stanowi wskaźnik aktywnej obecności płci pięknej w dobrach kultury. Badanie wykorzystywane jest najczęściej, by udowodnić nierówność płci, a tym samym zawarty seksizm. W ramach testu należy wykazać, że:

- dana produkcja zawiera co najmniej dwie żeńskie postaci o określonych danych,

- kobiety rozmawiają ze sobą, ale nie na temat mężczyzn.

Jeśli film nie spełni wymienionych warunków, świadczy to o stereotypowym portrecie kobiet.

Fani przeanalizowali trylogię Władca pierścieni. Wyniki przedstawili w zmontowanym nagraniu. Okazuje się, że spośród wszystkich trzech filmów zaledwie jedna scena, a w zasadzie sekundowe ujęcie pokazuje „rozmowę” dwóch bohaterek. Zobaczcie montaż poniżej.

Choć filmowa seria jest uwielbiana na świecie, wiele wskazuje na to, że nie wszystkie aspekty zostały dopracowane. Powyższą scenę, ciężko nazwać rozmową, dlatego też uznaje się, że trylogia nie przeszła Testu Bechdel.