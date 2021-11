Rangers of the New Republic - serial z Gwiezdnych Wojen skasowany? Na to wskazuje komentarz

Disney+

Jak donosi portal The Direct, w najnowszym numerze papierowego magazynu Empire pojawił się jeszcze jedna wypowiedź Kathleen Kennedy, szefowej Lucasfilmu na temat Gwiezdnych Wojen. Ściślej zapytano ją o status ogłoszonego serialu The Rangers of the New Republic. Zgodnie z oczekiwaniami projekt na ten moment jest skasowany i nie powstanie. Nie wiadomo, czy w przyszłości jest plan na ponowne wzięcie go na warsztat.

Kennedy wyjawiła, że historie przygotowane na ten serial prawdopodobnie pojawią się w przyszłych odcinkach innych projektów ze świata Gwiezdnych Wojen, niekoniecznie tylko w The Mandalorian.

Jest to kolejny skutek zwolnienia Giny Carano, której postać Cary Dune miała być główną bohaterką tego serialu. Projekt jednak nigdy nie był na tak zaawansowanym etapie, by był to problem dla Lucasfilmu. Zostały stworzone jedynie ogólne zarysy historii.