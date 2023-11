Najlepsi serialowi aktorzy i aktorki. Godny zwycięzca i nie, nie jest to Robin Williams

fot. materiały prasowe

Myśl o najlepszych serialowych aktorkach i aktorach przywołuje wiele doskonale znanych twarzy. To ci artyści towarzyszyli nam przez lata, wprawiając nas w doskonały nastrój. Za sprawą kolejnych odsłon kultowych seriali, aktorzy ci wspinali się na wyżyny popularności, zyskując przychylność coraz to nowszych widzów. W tak obfitym zbiorze niepowtarzalnych talentów niezwykle ciężko jest wybrać tego jednego, najwybitniejszego aktora serialowego planu.

Tego wyzwania podjęli się użytkownicy rankera, czyli serwisu internetowego, na którym tworzone są rozmaite rankingi. Na ich kształt i ostateczny wynik mają wpływ przede wszystkim czytelnicy, którzy oddają głosy na swoich faworytów. Tak też było tym razem, kiedy to powstało pokaźne zestawienie najlepszych serialowych aktorów i aktorek w dziejach. Końcowy rezultat może niektórym nie przypaść do gustu, ale pamiętajmy, że to właśnie widzowie podjęli taką decyzję.

Najlepsi serialowi aktorzy i aktorki - ranking

W poniższej galerii znajdziecie aż 50 najgłośniejszych nazwisk. Wśród nich z pewnością znajdą się Wasi ulubieńcy, bo nie zabrakło odtwórców ikonicznych ról. Dajcie znać, czy jesteście zadowoleni z takiego wyniku? A może macie własną wizję na ranking? Czekamy na Wasze komentarze!