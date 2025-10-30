RANKING: Filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara. Każdy z nich był o krok od rekordu

Fot. Materiały prasowe/PaulinaGuz

Reklama

Wiecie, ile najwięcej nominacji do Oscara dostał pojedynczy film? Trzynaście. Tego zaszczytu dostąpiło łącznie dwanaście tytułów. Każdy z nich był o krok od rekordu, czyli otrzymania czternastu nominacji. Ostatecznie jednak nadal czekamy na produkcję, która przekroczy ten próg. Co nie zmienia faktu, że nawet otarcie się o niego jest ogromnym sukcesem. W końcu Oscary pozostają jedną z najbardziej prestiżowych nagród w Akademii Filmowej, o której marzy wielu artystów.

Popkulturowy portal Collider postanowił zebrać wszystkie filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara, a następnie stworzył ranking, segregujący je od najlepszego do ostatniego. Nikogo pewnie nie zaskoczy fakt, że zestawienie zamyka niesławna już Emilia Pérez, wokół której było całe mnóstwo kontrowersji. W tyle zostały też klasyk Stąd do wieczności i musical Chicago. Wysoko na liście jest za to film kostiumowy Przeminęło z wiatrem na podstawie pięknej powieści Margaret Mitchell. W top-ce znajduje się za to oczywiście Oppenheimer od Christophera Nolana, który zadebiutował na ekranach zaledwie dwa lata temu. I pewnie wielu z Was mogłoby się oburzyć, że ten tytuł nie zgarnął korony. Na pewno jednak Wasze emocje opadną, gdy zobaczcie 1. miejsce, prawdziwą i ponadczasową perełkę kinematografii.