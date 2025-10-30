Reklama
RANKING: Filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara. Każdy z nich był o krok od rekordu

To będzie epicka bitwa, ponieważ stają do niej filmy, które zdobyły rekordową liczbę 13 nominacji od Oscara, od Oppenheimera, przez Władcę Pierścieni, po Przeminęło z wiatrem. Zwycięzca może być jednak tylko jeden.
Paulina Guz
Paulina Guz
ranking 
oscary filmy
RANKING: Filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara. Każdy z nich był o krok od rekordu
Wiecie, ile najwięcej nominacji do Oscara dostał pojedynczy film? Trzynaście. Tego zaszczytu dostąpiło łącznie dwanaście tytułów. Każdy z nich był o krok od rekordu, czyli otrzymania czternastu nominacji. Ostatecznie jednak nadal czekamy na produkcję, która przekroczy ten próg. Co nie zmienia faktu, że nawet otarcie się o niego jest ogromnym sukcesem. W końcu Oscary pozostają jedną z najbardziej prestiżowych nagród w Akademii Filmowej, o której marzy wielu artystów. 

Popkulturowy portal Collider postanowił zebrać wszystkie filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara, a następnie stworzył ranking, segregujący je od najlepszego do ostatniego. Nikogo pewnie nie zaskoczy fakt, że zestawienie zamyka niesławna już Emilia Pérez, wokół której było całe mnóstwo kontrowersji. W tyle zostały też klasyk Stąd do wieczności i musical Chicago. Wysoko na liście jest za to film kostiumowy Przeminęło z wiatrem na podstawie pięknej powieści Margaret Mitchell. W top-ce znajduje się za to oczywiście Oppenheimer od Christophera Nolana, który zadebiutował na ekranach zaledwie dwa lata temu. I pewnie wielu z Was mogłoby się oburzyć, że ten tytuł nie zgarnął  korony. Na pewno jednak Wasze emocje opadną, gdy zobaczcie 1. miejsce, prawdziwą i ponadczasową perełkę kinematografii. 

12. Emilia Pérez (2024)

RANKING: Filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara
Fot. Materiały prasowe
Źródło: Collider

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ranking 
oscary filmy
Powiązane filmy

5,4

2024
Oglądaj TERAZ Emilia Pérez Komedia

8,3

2023
Oglądaj TERAZ Oppenheimer Biografia

7,7

1953
Stąd do wieczności
Oglądaj TERAZ Stąd do wieczności Dramat

7,2

2002
Chicago
Oglądaj TERAZ Chicago Komedia

8,2

1939
Przeminęło z wiatrem
Oglądaj TERAZ Przeminęło z wiatrem Dramat

