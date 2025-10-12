fot. materiały promocyjne

Reklama

Stephen King stworzył dziesiątki fascynujących postaci, ale nie oszukujmy się – jego prawdziwą specjalnością są istoty mroczne, złowrogie i niepokojąco ludzkie. To właśnie potwory, demony i szaleńcy z jego książek na trwałe weszli do popkulturowego kanonu, zajmując w nim szczególne miejsce. Ogromną rolę odegrało kino, które nadało im twarze i głosy: Pennywise zyskał kultowy wizerunek dzięki filmowym adaptacjom To, a Jack Torrance na zawsze pozostanie w pamięci z diabelskim uśmiechem Jacka Nicholsona. Nie każda ekranizacja okazała się jednak sukcesem — wciąż czekamy na naprawdę ikonicznego Randalla Flagga — ale w większości to właśnie film i telewizja utrwaliły w zbiorowej wyobraźni bohaterów i potwory z prozy Kinga.

Poniższy ranking traktujemy z lekkim przymrużeniem oka. To spotkanie wszechpotężnych bytów z członkami Klubu Frajerów i (nieumarłymi) dziećmi. Kryteria? Popkulturowa rozpoznawalność, siła kreacji literackiej, wpływ na fabułę i oczywiście… pewien rodzaj sympatii. Choć ta bywa tu dość przewrotna, bo czy naprawdę da się lubić demonicznego klauna, który odgryza dzieciom ręce? Cóż, w świecie Stephena Kinga wszystko jest możliwe.

Ranking najciekawszych postaci i istot z uniwersum Stephena Kinga