Gdy przyjaźń wzbudza większe emocje niż mordobicie - ranking najlepszych duetów w popkulturze

Fot. Materiały prasowe

Kluczowym elementem każdej historii jest stworzenie przekonujących więzi pomiędzy fikcyjnymi bohaterami. Choć często twórcy decydują się na to, by to romantyczne relacje grały pierwsze skrzypce, to niejednokrotnie udowodniono, że to właśnie przyjaźń potrafi wzbudzić największe emocje w widzach. Przykładowo zakończenie Szybkich i Wściekłych 7 nie byłoby nawet w połowie tak wzruszające, gdyby nie budowana na przestrzeni wielu filmów więź pomiędzy Domem i Brianem. W poniższym rankingu ocenimy więc te duety, które odcisnęły potężne piętno na popkulturze i zrobiły widzom prawdziwy rollercoaster wrażeń.

Gdy przyjaźń wzbudza większe emocje niż mordobicie - najlepsze duety w popkulturze [RANKING]

W rankingu braliśmy pod uwagę tylko duety, więc niestety niektóre ikoniczne przyjaźnie - takie jak Ron, Hermiona i Harry czy ekipa z serialu Przyjaciele - nie pojawiły się w nim, ponieważ uznaliśmy, że zwykle są kojarzone jako większa grupa. Wyjątkiem są Buffy i Willow, które mimo należenia do gangu Scooby'ego, miały bardzo dużo czasu antenowego poświęconego tylko im.

W zestawieniu pojawiły się postacie z animacji, seriali i filmów. Wybraliśmy je na podstawie tego, jak bardzo ich przyjaźń stała się kluczową częścią produkcji, w której zagrali, a także jak bardzo jako duet przeniknęły do popkultury.

25. Loki i Thor z MCU.