Ranking przeciwników z serii Fallout. Te niebezpieczne istoty spotkasz na pustkowiach

Bethesda Softworks

Fallout to jedna z tych gier, które wykraczają daleko poza samą rozrywkę elektroniczną, stając się integralną częścią popkultury. Jeszcze zanim pojawił się serial, motywy związane z grą krążyły w formie memów po internetowej przestrzeni, a unikatowe uniwersum nadal fascynowało kolejne pokolenia. Nic w tym dziwnego - postapokaliptyczny świat w stylu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku nadawał grze niezwykły klimat, który przez długi czas stanowił wzorzec jakości w branży gier. Wiele produkcji próbowało dorównać Falloutowi, ale niewielu było w stanie osiągnąć taki poziom, jaki osiągnęła Bethesda.

Długo czekaliśmy na ekranizację tej kultowej serii, ale może to i dobrze, ponieważ efekt okazał się więcej niż zadowalający, a fani gry chwalą serial za oddanie klimatu i ducha oryginału.

Powrót do świata Fallouta to prawdziwa przyjemność, dlatego też stworzenie poniższej galerii było niczym nostalgiczna podróż do wspaniałych czasów, gdy razem z bohaterami serii odkrywaliśmy tajemnice postapokaliptycznego świata. W swojej podróży spotykaliśmy wielu różnorodnych przeciwników. Najbardziej znani, tacy jak radskorpiony, supermutanci czy ghule, są już klasyką, ale bezdroża kryją znacznie więcej niebezpiecznych sekretów. W naszym zestawieniu zebraliśmy najważniejszych wrogów ze świata Fallouta. Przeciwnicy pochodzą z czterech głównych części gry, a także z Fallout: New Vegas i Fallout 76. Skoncentrowaliśmy się na rodzajach antagonistów, a nie na indywidualnych postaciach. Wiele potworów posiada swoje wzmocnione wersje - legendarnych przeciwników. Nie wymieniliśmy jednak wszystkich z nich, a skupiliśmy się na ogólnym bestiariuszu świata Fallout. Zapraszamy do zapoznania się z galerią. Czas przypomnieć sobie, kto jest niekwestionowanym królem pustkowi.

Ranking przeciwników z serii Fallout

25. Kretoszczur (wszystkie części) – Często spotykane stworzenie, także w okół większych aglomeracji. Niezbyt groźne, ale dość denerwujące, szczególnie, gdy przeszkadza w spokojnej eksploracji.

