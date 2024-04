AI zabiera superbohaterów Marvela i DC do świata bajek. Popkultura w konwencji starych animacji Disneya

Midjourney/Henry Goldstein

Reklama

Statystyki nie kłamią - wciąż kochacie nasze galerie AI i nadal bardzo chętnie je oglądacie. Wychodząc na przeciw Waszym potrzebom, przygotowaliśmy kolejne popkulturowe smakołyki, stworzone przez autora, Henry'ego Goldsteina wespół z Midjourney. Prezentowaliśmy prace artysty w wielu konwencjach. Umieszczał on bohaterów Marvela i DC między innymi w postapokaliptycznym świecie oraz tworzył z nich przerażające zjawy, żywcem wyjęte z horrorów. Tym razem sztuczna inteligencja pomogła mu zamienić znane popkulturowe postacie w klasycznych bohaterów Disneya. Wszyscy pamiętamy kultowe bajki z pierwszej połowy XX wieku. Wystarczy wymienić tu Kopciuszka z 1950 roku, Królewną Śnieżkę z 1937, Dumbo z 1941 czy nieco późniejszego Robin Hooda, który powstał w 2973 roku. Ówczesne animacje Disneya miały niezapomniany i unikatowy styl, który znają chyba wszyscy urodzeni przed 2000 rokiem.

Henry Goldstein oddaje hołd tamtym czasom, tworząc przy pomocy Midjourney współczesnych popkulturowych herosów naszej świadomości właśnie w takiej stylistyce. Tradycyjnie robi to bardzo ciekawie i kreatywnie. Tym razem wśród przedstawionych postaci znajdują się nie tylko superbohaterowie Marvel i DC. Znajdziecie tam między innymi protagonistów i antagonistów Gwiezdnych wojen, Powrotu do przyszłości, a nawet...Breaking Bad i Biura. To jednak nie wszystko. W poniższej galerii znajdziecie nawet wszechpotężnego Cthulhu. Jesteście gotowi na tę "przerażającą" wizję?

Popkultura w konwencji starych animacji Disneya

Miles Morales

Zobacz także:

Tradycyjnie zapraszamy do zapoznania się z innymi interesującymi galeriami.

Największe słodziaki MCU

Goose – kot/flerken (Kapitan Marvel) – Klasyczny słodziak pod swoją kocią postacią. Gdy ujawni „wewnętrzne ja” robi się nieco mniej „słitaśny”, ale w ogólnym rozrachunku da się go lubić w każdej formie.

Sztuczna inteligencja - Państwa jako Pokemony według

Afganistan

Ranking animowanych seriali science fiction i fantasy