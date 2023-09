Ranking filmów Sylvestra Stallone'a na premierę Niezniszczalnych 4. Najwybitniejsze produkcje i te, które warto omijać

fot. materiały promocyjne

Niezniszczalni 4 to wielki powrót franczyzy akcji czerpiącej garściami z kina sensacyjnego i przygodowego z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. To wtedy właśnie największą gwiazdą Hollywood był Sylvester Stallone - aktor dzięki któremu dostaliśmy Rocky'ego, Rambo czy Cobrę. Prawdziwa ikona, która wciąż jest aktywna. Mimo wieku udziela się regularnie zarówno w kinie, jak i w telewizji, choć poziom jego produkcji nie zawsze jest wysoki. Nie oszukujmy się - Sylvester Stallone nigdy nie był wybitnym aktorem, a obrazy z jego udziałem nie są delikatnie mówiąc artystycznymi arcydziełami. Nie o to jednak chodzi - Sly ma dostarczać przede wszystkim rozrywki. Budzić emocje, wywoływać napięcie i rozśmieszać. W poniższym zestawieniu znajdziecie ranking filmów z jego udziałem. Wyszczególnione są tam JEGO filmy, czyli takie, w których odegrał on istotną rolę. Nie ma występów epizodycznych, więc nie znajdziecie na liście Strażników galaktyki. Galeria powstała na podstawie rankingu z serwisu Rotten Tomaotes, więc przedstawia rzeczywiste oceny krytyków. Sprawdźcie, który obraz jest według opinii publicznej najlepszyą produkcją w filmografii Sylvestra Stallone.

Ranking filmów Sylvestra Stallone

53. Motywacja

