Ratchet & Clank na PS4 za darmo. Sony zachęca graczy do pozostania w domach

Sony poinformowało, że już 1 marca udostępni za darmo jedną ze swoich produkcji - Ratchet i Clank w wersji na konsole PlayStation 4. Tytuł ten będzie rozdawany przez cały miesiąc w ramach inicjatywy Play At Home, której celem jest zachęcanie graczy do pozostawania w domu w czasie pandemii COVID-19. Do przypisania gry nie będzie trzeba posiadać aktywnego abonamentu PlayStation Plus.

Co ciekawe, nie będzie to jednorazowa akcja i w przyszłości (między marcem i czerwcem) mamy dostać też kolejne "prezenty" od japońskiej firmy. Jednym z nich będzie dłuższy dostęp dla nowych użytkowników serwisów Funimation i Wakanim, te jednak nie są dostępne w Polsce.

Trzeba przyznać, że rozdawanie Ratchet & Clank teraz to bardzo dobry pomysł. Warto bowiem przypomnieć, że już 11 czerwca 2021 roku na rynek trafi nowa odsłona tej popularnej serii, czyli Ratchet & Clank: Rift Apart.