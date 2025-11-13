Zapowiedziano nową grę z serii Ratchet & Clank. Nie wszyscy będą zadowoleni
Ranger Rumble, czyli nowa gra z serii Ratchet & Clank, to nie produkcja dla jednego gracza, a sieciowa strzelanka na urządzenia mobilne. Ze zwiastuna wynika, że na jej premierę nie będziemy musieli zbyt długo czekać.
Niespodziewanie doczekaliśmy się zapowiedzi zupełnie nowej gry z serii Ratchet & Clank. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że to ogłoszenie nie wszystkim przypadnie do gustu. Nadchodząca odsłona z podtytułem Ranger Rumble to sieciowa strzelanka stworzona z myślą o urządzeniach mobilnych. Za jej produkcję odpowiada studio Oh BiBi, działające we współpracy z Insomniac Games.
Z oficjalnego opisu dowiadujemy się, że w grze wcielimy się w „legendarnych herosów”, których będzie można personalizować przed wyruszeniem do boju. Na graczy czekać ma kilka różnorodnych i pełnych chaosu trybów rozgrywki. Z ujawnionego materiału wideo wynika również, że w Ratchet & Clank: Ranger Rumble kluczową rolę odegra mobilność i akrobatyka postaci. Bohaterowie będą mogli wykonywać efektowne skoki, salta, szybować w powietrzu, a nawet biegać po ścianach.
Data premiery Ratchet & Clank: Ranger Rumble nie została jeszcze ujawniona, ale w zwiastunie wspomniano, że debiut ma nastąpić "wkrótce".
Źródło: youtube.com
