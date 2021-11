Ray Donovan: The Movie - zwiastun i data premiery filmu kończącego serial

fot. materiały prasowe

Ray Donovan: The Movie ma datę premiery w USA. Pojawi się on na małym ekranie 14 stycznia 2022 roku. Na obecną chwilę nie wiadomo, kiedy trafi on do Polski i czy w ogóle. Serial nie jest dostępny w naszym kraju w żadnej platformie VOD.

Ray Donovan - o czym film?

Historia rozpoczyna się w momencie, w którym zakończył 7. sezon. Mickey zniknął, a Ray jest zdeterminowany, aby go odnaleźć i powstrzymać, zanim doprowadzi do tragedii.

Ray Donovan - zwiastun filmu

Liev Schreiber powraca w głównej roli i tym razem jest również współscenarzystą z showrunnerem serialu Davidem Hollanderem. Ten ostatni stanął za kamerą filmu.

W obsadzie powracają Jon Voight, Eddie Marsan, Dash Mihok, Pooch Hall, Kerris Dorsey, Katherine Moennig i Kerry Condon. Producentami wykonawczymi są Hollander, Schreiber, Mark Gordon, Bryan Zuriff oraz Lou Fusaro.

Przypomnijmy, że serial niespodziewanie został skasowany w lutym 2020 roku, pozostawiając historię bez zakończenia. Fani dali wyraz swojej wściekłości w mediach społecznościowych i kilka tygodni później telewizja Showtime podjęła decyzję o realizacji filmu.

