Ray Fisher o roli w nowym filmie. Pomogła mu przejść trudności po Lidze Sprawiedliwości

Parę lat temu zrobiło się głośno o Rayu Fisherze, gdy aktor oskarżył Jossa Whedona o "obrzydliwe, obraźliwe, nieprofesjonalne i całkowicie niedopuszczalne" zachowanie na planie dokrętek do Ligi Sprawiedliwości (2017). WarnerMedia przeprowadził wewnętrze śledztwo, ale nie wyciągnął konsekwencji wobec osób (Geoff Johns i Jon Berg), które rzekomo były współwinne działań producenta. Obecnie Whedon nie jest zaangażowany w żadne projekty, a Fisher kontynuuje swoją aktorską karierę.

Ray Fisher o roli w filmie Lekcja gry na pianinie

Fishera zobaczymy w listopadzie w filmie Lekcja gry na pianinie, gdzie wciela się w Lymona, najlepszego przyjaciela głównego bohatera Boya Willie, granego przez Johna Davida Washingtona. Dramat jest adaptacją sztuki Augusta Wilsona i to jego aktor wskazuje, że pomógł mu przejść cały ten proces. Wspomniał o tym, że w każdym z nas jest trochę z postaci Lymona, a w samej historii jest niewinność, którą wielu traci z upływem czasu, zwłaszcza gdy znosi się takie trudności.

Dla mnie było to w wielu aspektach oczyszczające, ponieważ w życiu doświadczyłem konkretnych trudności, a także pewnych trudności zawodowych. Możliwość powrotu do tej przestrzeni i powiedzenia: "Nie chcę się na tym zatrzymać. Nie chcę czuć urazy z powodu tego, co się wydarzyło". Chcę iść dalej i to właśnie reprezentuje Lymon.

Lekcja gry na pianinie - fabuła, obsada

Spór między bratem a siostrą o pianino - cenną pamiątkę rodową - ujawnia gorzką prawdę o tym, jak postrzegana jest przeszłość i kto określa, co jest rodzinną spuścizną.

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów znaleźli się: Samuel L. Jackson, Danielle Deadwyler, Corey Hawkins i Michael Potts.

Lekcja gry na pianinie - premiera 22 listopada na Netflix.

