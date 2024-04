Ray Fisher nie odpuszcza Walterowi Hamadzie. Fani nie przyjęli dobrze ataku na byłego prezesa DC

fot. Warner Bros. Discovery

Reklama

Wydawało się, że Ray Fisher nie będzie więcej atakował Warner Bros. i DC Studios w związku z jego oskarżeniami wobec reżysera Ligi Sprawiedliwości i producentów filmu. Przypomnijmy, że aktor wcielający się w Cyborga oskarżył Jossa Whedona o „znieważające” zachowanie na planie produkcji. Swoje zarzuty skierował również do Geoffa Johnsa, Jona Berga i Waltera Hamady, ówczesnego szefa DC Films, oraz Toby’ego Emmericha, jednego z najważniejszych dyrektorów Warner Bros. Wytwórnia ostatecznie przeprowadziła własne śledztwo w tej sprawie, podejmując jedynie „środki naprawcze”.

Ray Fisher ponownie zaatakował Waltera Hamadę

Po dłuższej ciszy Fisher raz jeszcze postanowił odnieść się do sprawy. W serwisie X/Twitter skomentował post The Hollywood Reporter, w którym ogłosili, że Walter Hamada i jego firma producencka pracują nad aktorskim filmem Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Rozwój kariery Hamady najwidoczniej nie spodobał się aktorowi, który wezwał producenta do napisania przeprosin.

Jedyne, co Walter Hamada powinien wyprodukować, to przeprosiny dla osób uczestniczących w śledztwie związanym z Ligą Sprawiedliwości.

https://twitter.com/ray8fisher/status/1778879732777394244

Komentarz Fishera spotkał się z mieszanymi reakcjami od fanów. Jedni popierają dalszą walkę aktora o sprawiedliwość. Nie brakuje jednak komentarzy, w których zarzucają aktorowi, że powinien już odpuścić tę sprawę, dorosnąć i skupić się na swojej dalszej karierze. Część widzów prosi Fishera, aby zaprzestał dalszych ataków na Hamadę, Warner Bros. i DC Studios.