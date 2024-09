The Boys - Valorie Curry o nieprzyjemnej sytuacji na Comic-Conie. Fan przekroczył granice

fot. Amazon Prime Video

W 4. sezonie The Boys do obsady dołączyło kilku nowych aktorów, w tym Valorie Curry, która wcieliła się w Petardę. Poza tym, że ta postać posiadała supermoce i trafiła do Siódemki to otwarcie wyrażała rasistowskie i homofobiczne opinie, aby zwrócić na siebie uwagę. Miała też zawistny charakter - nienawidziła Starlight i próbowała zniszczyć jej wizerunek. Aby Homelander ją dostrzegł brała leki, żeby wywołać sztucznie laktację. Krytycy i fani chwalili aktorkę za świetną grę, bo potrafiła też pokazać bardziej wrażliwą stronę tej superbohaterki.

Odtwórczyni Petardy czuła się niekomfortowo na Comic-Conie

W ostatnim czasie Valorie Curry wzięła udział w Comic-Conie w Irlandii Północnej. Choć podkreślała, że samo wydarzenie jej się podobało to jednak doszło tam do nieprzyjemnego zdarzenia podczas spotkania z fanem. O sytuacji opowiedziała na swoim Instagramie.

Wiem, że ludzie widzieli, jak postać, którą grałam, robiła naprawdę ekstremalne rzeczy w The Boys. Ale nie obchodzi mnie, czy jesteś w kostiumie, nie obchodzi mnie, czy wcielasz się w postać... to nie jest w porządku i nie jest zabawne, żeby wymagać ode mnie tych rzeczy osobiście przy moim stanowisku. Szczerze mówiąc, osobie, która robiła to wielokrotnie dzisiaj, dałam jasno do zrozumienia, że ​​to nie jest w porządku, a to tylko rozzłościło tę osobę i jej przyjaciela. Nie sądziłam, że trzeba to tłumaczyć, ale czułam się głęboko niekomfortowo. Było całkiem jasne, że czułam się nieswojo. Powtarzam, nie wiem, jakiej reakcji oczekiwałeś – nikt się nie śmiał.

Aktorka nie podała szczegółów zdarzenia. Natomiast w lipcu w wywiadzie dla The Hollywood Reporter powiedziała, że ma nadzieję, że w finałowym sezonie The Boys jej postać umrze.

Jest okropna. Mam nadzieję, że umrze. Mam nadzieję, że nie stanie się to przez leki, bo to wydaje się zbyt proste. To powinna być Sage (Susan Heyward), prawda? To powinna być Sage, która powinna potem przeżyć i dostać spin-off.

The Boys - wszystkie sezony są dostępne na Amazon Prime Video.

