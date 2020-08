Raya i Ostatni Smok - aktorka z Gwiezdnych wojen dołącza do animacji Disneya. Pierwsze zdjęcie

fot. Disney

Kelly Marie Tran dołączyła do obsady nowego filmu animowanego Disneya pod tytułem Raya i ostatni smok. Aktorka udzieli głosu głównej bohaterce produkcji. Tran zastąpiła w tej roli zatrudnioną wcześniej Cassie Steele. Ponadto do projektu angaż dostało dwóch nowych reżyserów, Don Hall i Carlos López Estrada, którzy dołączyli do zakontraktowanych wcześniej na tym stanowisku Paula Briggsa i Johna Ripy. Wśród nowych nazwisk w produkcji jest również dramaturg Qui Nguyen, który dołączył do Adele Lim jako współscenarzysta. Zadebiutowało pierwsze zdjęcie z animacji.

Disney

Film będzie pierwszą animacją Disneya z główną bohaterką z Azji południowo-wschodniej. Produkcja rozgrywa się w fantastycznym królestwie Kumandry. Główną bohaterka jest Raya, wojowniczka, która łączy siły z drużyną wyrzutków, aby odnaleźć tytułowego Ostatniego Smoka i przywrócić światło i zgodę do jej krainy. Awkawafina użyczy głosu Ostatniemu Smokowi w jego ludzkiej postaci.

Raya i Ostatni Smok - film trafi do kin 12 marca 2021 roku.