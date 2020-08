Którą księżniczką Disneya jesteś? Quiz nie tylko dla kobiet

fot. Pixar

Nie oszukujmy się - wszyscy kochamy księżniczki Disneya. Być może część z nas nie przyzna się do tego publicznie, ale chyba każdy nosi głęboko w sercu przynajmniej kilka wspaniałych opowieści z disnejowskimi bohaterkami w rolach głównych. Zastanawialiście się kiedyś, do której z postaci jesteście najbardziej podobni? Ok, nie musicie odpowiadać na to pytanie na forum. Wystarczy, że zrobicie poniższy test i uzyskacie odpowiedź na pytanie, które wcale Was nie nurtuje.

Jedna jest zimna jak lód, druga szalona i roztrzepana. Niektóre imponują wrażliwością i stoicyzmem, inne najpierw zrobią, a potem pomyślą. Każda z nich jest oczywiście heroiną walczącą w imię dobra, ale nie zmienia to faktu, że disnejowskie dziewczyny różnią się od siebie charakterologicznie. Sprawdź do której bohaterki jest Ci najbliżej.Królowa lodu? Wojownicza księżniczka? A może Śpiąca Królewna?



