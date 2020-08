Mulan - światowe ceny dostępu do filmu na Disney+. Francuzi obejrzą za darmo

źródło: DIsney

Mulan to film aktorski na podstawie znanej animacji Disneya oraz starej chińskiej legendy. Światowa premiera filmu musiała zostać niestety przesunięta przez koronawirusa. Disney zdecydował się na niekonwencjonalny ruch. Mulan zadebiutuje 4 września w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach z dostępem do Disney+. Premiera dostępna tylko na VOD będzie wymagała jednak osobno dokonanej transakcji.

Teraz Disney udostępnił międzynarodowy cennik. Wcześniej poinformowano, że koszt wypożyczenia filmu wyniesie 29,99 dolarów w USA. Jak to wygląda w innych krajach?

Kanada - 34,99 dolarów kanadyjskich

Wielka Brytania - 19,99 funtów

Australia - 34,99 dolarów australijskich

Nowa Zelandia - 39,99 dolarów nowozelandzkich

Kraje z Europy - 21,99 euro

Dodatkowo Disney poinformował, że film we Francji zostanie udostępniony za darmo na tamtejszej wersji Disney+. Odbędzie się to jednak w późniejszym terminie. Ma to prawdopodobnie związek z lokalną sytuacją i umową Disneya pomiędzy Canal+. Inny termin nie jest na razie znany.

