Raya i ostatni smok - międzynarodowy zwiastun animacji Disneya. Nowe sceny!

Raya i ostatni smok to nadchodząca animacja Disneya. Koncern rozkręca kampanię promocyjną filmu: do sieci trafił kolejny zwiastun widowiska. Jest to tzw. trailer międzynarodowy; warto dodać, że możemy w nim zobaczyć zupełnie nowe sceny.

Akcja produkcji rozgrywa się w świecie fantasy zwanym Kumandra, w którym ludzie i smoki niegdyś żyli w harmonii. Kiedy tajemnicze stwory zwane Druun zagroziły krainie, smoki poświęciły się, by uratować ludzkość. 500 lat później te same potwory powróciły. Teraz wszystko leży w rękach samotnej wojowniczki zwanej Raya, która musi znaleźć ostatniego smoka i powstrzymać Druunów raz na zawsze. Raya zbiera drużynę wyrzutków i wyrusza w podróż; w trakcie przygody odkryje, że aby uratować świat, potrzeba czegoś więcej niż tylko magii smoka.

Nową zapowiedź obejrzycie poniżej:

W obsadzie dubbingu znajdują się między innymi Awkwafina (ostatni smok w swojej ludzkiej postaci), Kell Marie Tran (Raya), Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Benedict Wong, Alan Tudyk, Ross Butler, Thalia Tran i Izaac Wang. Za reżyserię odpowiadają Don Hall i Carlos Lopez Estrada. Scenariusz napisali Qui Nguyen i Adele Lim.

Raya i ostatni smok - premiera filmu w kinach i na platformie Disney+ odbędzie się 5 marca.