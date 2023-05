Razer prezentuje serię Nommo V2 – najwyższej klasy głośniki gamingowe

fot. NVIDIA

Razer wprowadza do swojej oferty komputerowych głośników gamingowych serię Nommo V2, zaprojektowaną z myślą o trzech kluczowych parametrach: wydajności, immersyjności i łączności. Flagowy produkt z tej serii, czyli Razer Nommo V2 Pro, to zestaw ‘pełnozakresowy’, w którego skład wchodzi para głośników i bezprzewodowy subwoofer – korzystające dodatkowo z technologii THX® Spatial Audio. Całości dopełnia rewelacyjne podświetlenie Razer Chroma™ RGB, zapewniające jeszcze bardziej immersyjne wrażenia. W serii dostępne będą również inne opcje – Razer Nommo V2, czyli głośniki biurkowe z przewodowym subwooferem oraz minimalistyczny wariant Razer Nommo V2 X składający się z samych głośników.

Razer Nommo V2 Pro

Nommo V2 Pro – jakość i immersyjność dźwięku na najwyższym poziomie

Nommo V2 Pro oferuje użytkownikowi to, co najlepsze – w tym 3-calowe pełnozakresowe przetworniki z aluminiowymi wtyczkami fazowymi, które zapewniają naturalne, krystaliczne czyste brzmienie. To pierwszy na świecie system komputerowych głośników gamingowych z bezprzewodowym subwooferem z membraną skierowaną w dół, co przekłada się na głębokie, przestrzenne basy – bez plątaniny kabli pod nogami. Aby przenieść wirtualną rozgrywkę na jeszcze wyższy – bardziej immersyjny – poziom, gracz może podkręcić atmosferę za pomocą systemu podświetlenia Razer Chroma RGB.

Obecnie definiujemy na nowo to, czego gracze powinni oczekiwać od swojego sprzętu audio. Ale seria Nommo V2 to nie tylko dźwięk – to doświadczenie, nazwijmy to, ‘trójwymiarowe’, to pełne zanurzenie się w świecie gier, immersja całkowita. I niezależnie od tego, czy tropisz wroga w strzelance FPP, czy delektujesz się ścieżką dźwiękową w najnowszym erpegu, Nommo V2 sprawdzą się świetnie w każdej sytuacji, stanowiąc idealne dopełnienie doświadczeń wizualnych

– powiedział Barrie Ooi, szef działu PC Gaming Razer.

Razer Nommo V2 Pro

Aby gracze mogli cieszyć się dźwiękiem w jak najlepszej jakości, Nommo V2 Pro został zaprojektowany jako pierwszy na świecie system głośników stacjonarnych korzystający z technologii THX® Spatial Audio, która czyni dźwięk wyjątkowo realistycznym. Po raz pierwszy w głośnikach Razer dostępne są również profile THX Game Profiles – pakiet specjalnych ustawień dźwiękowych dobranych do najpopularniejszych tytułów, takich jak Cyberpunk 2077 i Monster Hunter Rise: Sunbreak, by wydobyć z dźwięku w grze jeszcze więcej smaczków; w przyszłości obsługiwanych tytułów ma być znacznie więcej.

Razer Wireless Control Pod – pełna kontrola na wyciągnięcie ręki

Razer wprowadza do oferty kontroler Razer Wireless Control Pod, co oznacza wygodniejszą konfigurację ustawień dźwiękowych i stabilną łączność. Klikalne obrotowe pokrętło i przycisk źródła stanowią niezwykle łatwy w obsłudze system sterowania, dzięki któremu gracze mogą szybko i wygodnie sterować ustawieniami głośności i brzmienia, czy korzystać z funkcji odtwarzania, pauzy, itp. Gdy kontroler sparuje się z zestawem audio przez Bluetooth, bateria zapewnia mu żywotność do aż 8 miesięcy.

fot. Razer

Kontroler Razer Wireless Control Pod jest dostępny w zestawie Nommo V2 Pro, ale od sierpnia będzie można również nabyć go osobno dla wariantów Nommo V2 i Nommo V2 X.

Nommo V2 i V2 X – dopełnienie serii

W serii Nommo V2 znajdziemy także nowe warianty Nommo V2 i Nommo V2 X. W obu wariantach występują głośniki wyposażone w dwa 3-calowe przetworniki pełnozakresowe, korzystające z technologii THX® Spatial Audio, co stanowi gwarancję najwyższej jakości doznań dźwiękowych. W wariancie Nommo V2 dostajemy przewodowy subwoofer i tylne podświetlenie Razer Chroma RGB, co przekłada się na jeszcze pełniejsze, bardziej immersyjne doświadczenie gamingowe. Z kolei Nommo V2 X to opcja minimalistyczna – dwa eleganckie głośniki wyposażone w skierowane do tyłu porty basowe, zapewniające klarowny i bogaty dźwięk w każdych okolicznościach.

Razer Nommo V2

Seria Razer Nommo V2 jest kompatybilna z komputerami PC, PlayStation, Nintendo Switch i urządzeniami mobilnymi. Czynie je to rozwiązaniem niezwykle uniwersalnym, co z pewnością doceni każdy gracz, któremu zależy na dopełnieniu wrażeń wizualnych dźwiękiem najwyższej klasy. Więcej informacji na temat serii Nommo V2 można znaleźć na stronie Razer.com.

Razer Nommo V2 X

Cena i dostępność

Razer Nommo V2 Pro

sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP): 449,99 €

Razer.com, sklepy RazerStore i autoryzowane punkty sprzedaży – czerwiec 2023 r.

Razer Nommo V2

sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP): 289,99 €

Razer.com, sklepy RazerStore i autoryzowane punkty sprzedaży – czerwiec 2023 r.

Razer Nommo V2X

sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP): 169,99 €

Razer.com, sklepy RazerStore i autoryzowane punkty sprzedaży – czerwiec 2023 r.

Razer Wireless Control Pod

sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP): 59,99 €

Razer.com, sklepy RazerStore i autoryzowane punkty sprzedaży – sierpień 2023 r.