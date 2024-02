Reacher - Alan Ritchson mógł zostać Thorem. O jaką inną rolę aktor się ubiegał?

fot. materiały prasowe

Hollywoodzka kariera Alana Ritchsona zaprowadziła go do wielu różnych miejsc - z pewnością wielu jeszcze pamięta jego występ w serialu Tajemnice Smallville, gdzie wcielił się w Aquamana. Teraz aktor podbija platformę Prime Video jako Reacher. Przyjrzyjmy się jednak rolom, o które Ritchson się ubiegał, ale ostatecznie ich nie dostał.

Ritchson ubiegał się o role jako Thor i Nightwing

W przypadku MCU, Ritchson przyznaje w wywiadzie dla Men's Health, że nie brał przesłuchania na poważnie.

- Wówczas pomyślałem: "Dadzą mi rolę, jeśli będę wyglądać jak ten gość; nikogo nie obchodzi gra aktorska".

Aktor mógł być zaskoczony, gdy rola przeszła do Chrisa Hemswortha. To dało mu lekcję pokory i stanowiło pretekst do zatrudnienia trenera (Deborah Aquilę). Od tego czasu Ritchson zaczął pojawiać się w większych produkcjach, takich jak Czarne lustro czy Wojownicze żółwie ninja w aktorskiej wersji.

Ritchson starał się również o rolę jako Robin/Nightwing w serialu Titans. Był pewny siebie, ale ostatecznie wybrano Brentona Thwaitesa.

- Myślałem, że "to było najlepsze cholerne przesłuchanie w całym moim życiu. Nie ma opcji, że pociągną ten serial beze mnie".

Wszystko zmieniło się po występie Ritchsona w serialu Amazona. Aktor przyznaje, że w pierwszym weekendzie po premierze 1. sezonu otrzymał aż 50 ofert pracy.