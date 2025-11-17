Autor powieści chwali serial Reacher. Ten format "jest uzależniający"

fot. materiały prasowe

Autor powieści o Jacku Reacherze, Lee Child, jest pod ogromnym wrażeniem serialowej adaptacji, którą można oglądać w serwisie Prime Video. W rozmowie z ShortList powiedział:

To była największa atrakcja – stworzenie długiej narracji, jaką oferuje serial telewizyjny trwający jeden sezon. W książkach Reacher jest dopracowany, jest postacią w pełni rozwiniętą, na tyle, na ile to możliwe. Z blaskami i cieniami, jest głośny i cichy. W książkach jest to oczywiste, ale wiadomo, że adaptacja o krótkim formacie jest skompresowana i wiele pomija. Ale [tu] mieliśmy czas, żeby to wszystko pokazać i to była jedna z rzeczy, na które czekałem najbardziej, co dodatkowo czyni ją jeszcze bardziej efektywną.

Pierwszy sezon był oparty na książce Poziom śmierci, a kolejne na Elicie zabójców i Sile perswazji. Czwarta seria Reachera zaadaptuje powieść Jutro możesz zniknąć wydaną w 2009 roku. W tytułowego bohatera ponownie wcieli się Alan Ritchson. Child dodał:

Moja teoria jest taka, że ​​jeśli masz nieustanne, nieprzerwane tempo, to to samo, co nie mieć go wcale. Musisz pokazać różnice - spokojniejsze fragmenty sprawiają, że sceny akcji są jeszcze bardziej efektowne. I właśnie to ekscytowało i sprawiało frajdę z tworzenia całego sezonu wokół jednej historii.

Autor przyznał również, że seriale są bardzo wciągające.

Myślę, że to uzależniające dla powieściopisarza. Mogę zagwarantować, że gdyby telewizja streamingowa istniała wcześniej, żaden powieściopisarz nie wybrałby niczego innego, bo to działa o wiele lepiej.

Zdjęcia do 4. sezonu Reachera rozpoczęły się w czerwcu, a premierę będzie mieć w 2026 roku. Ponadto powstaje spin-off pt. Neagley, w którym w głównej roli występuje Maria Sten. Przed Ritchsonem w Jacka Reachera wcielał się Tom Cruise w filmach: Jack Reacher: Jednym strzałem (2012) i Jack Reacher: Nigdy nie wracaj (2016).

