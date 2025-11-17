Nowa Wonder Woman szybciej, niż myśleliśmy? Tajemnicze ogłoszenie zrodziło falę komentarzy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdążyliście już zapewne zauważyć, że w ostatnich tygodniach w sieci pojawia się coraz więcej spekulacji odnoszących się do nowej Wonder Woman. Choć wciąż nie wiemy, kiedy następczyni Gal Gadot zadebiutuje w DCU, fani nie ustają w próbach wytypowania aktorki, która wcieli się w rolę kolejnej Amazonki. Głównymi faworytkami na tym polu wydawały się Alexandra Daddario i Grace Caroline Currey, jednak najnowsze doniesienia zdają się temu przeczyć.

Jeden z najbardziej cenionych scooperów, Daniel Richtman, obwieścił, że James Gunn szuka obecnie "młodej aktorki w wieku ok. 20 lat", która w nadchodzącym Man of Tomorrow zagra główną rolę żeńską. Wielu internautów z miejsca odczytało ten raport właśnie przez pryzmat poszukiwań następnej Wonder Woman, która w ich ocenie mogłaby dołączyć do DCU już w kontynuacji Supermana.

Taki obrót spraw nie będzie specjalnym zaskoczeniem, jeśli tylko weźmiemy pod uwagę, że prace nad produkcją o Amazonce zostały przyśpieszone - przypomnijmy, że scenariusz do niej intensywnie tworzy Ana Noguiera. Wprowadzenie Wonder Woman jeszcze przez poświęconym tej postaci, samodzielnym filmem mogłoby przygotować widzów na zapoznanie się z bohaterką, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Supergirl, którą pokazano w tegorocznym Supermanie.

