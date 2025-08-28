Przed nami najlepsza scena walki w historii Reachera? Alan Ritchson podzielił się zdjęciem z planu
Odtwórca Reachera przyznał, że 4. sezon serialu od Prime Video jest trudny. Na Instgramie opublikował zdjęcie z planu, na którym znajduje się jego bohater z poważną miną.
Reacher nie zwalnia tempa. Trwają obecnie prace nad 4. sezonem, który zaadaptuje książkę Jutro możesz zniknąć autorstwa Lee Childa. W tytułowego bohatera ponownie wcielił się Alan Ritchson, który podzielił się zdjęciem z planu.
Czytaj więcej: TOP 10 najchętniej oglądanych seriali 1. połowy 2025 roku. Reacher wysoko, ale zwycięzcą jest...
Aktor opublikował czarno-białe zdjęcie, na którym Reacher wygląda groźnie. Według Alana Ritchsona nakręcili jedną z najlepszych scen walki w historii serialu.
Czwarty sezon zaadaptuje trzynastą powieść Lee Childa o Jacku Reacherze. Akcja rozpoczyna się, gdy bohater dostrzega podejrzanego pasażera, który może być zamachowcem-samobójcą. Następnie zanurza się w spisek obejmujący sekrety Pentagonu, skorumpowanych urzędników i dziecko w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Zdjęcia do nowej serii Reachera rozpoczęły się w czerwcu 2025 roku w Filadelfii, która zastępuje Nowy Jork. Amazon nie ustalił jeszcze daty premiery, ale nowych odcinków powinniśmy się spodziewać w 2026 roku.
Reacher - zdjęcia z 3. sezonu
Źródło: Collider
