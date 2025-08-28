Przed nami najlepsza scena walki w historii Reachera? Alan Ritchson podzielił się zdjęciem z planu

fot. Prime Video

Reacher nie zwalnia tempa. Trwają obecnie prace nad 4. sezonem, który zaadaptuje książkę Jutro możesz zniknąć autorstwa Lee Childa. W tytułowego bohatera ponownie wcielił się Alan Ritchson, który podzielił się zdjęciem z planu.

Aktor opublikował czarno-białe zdjęcie, na którym Reacher wygląda groźnie. Według Alana Ritchsona nakręcili jedną z najlepszych scen walki w historii serialu.

Poważna twarz przez cały dzień. Być może właśnie nakręciliśmy najlepszą walkę w historii z Reacherem, a to o czymś świadczy, bo po każdej wcześniejszej walce czułem to samo. Czwarty sezon jest trudny.

fot. Instagram Alana Ritchsona

Czwarty sezon zaadaptuje trzynastą powieść Lee Childa o Jacku Reacherze. Akcja rozpoczyna się, gdy bohater dostrzega podejrzanego pasażera, który może być zamachowcem-samobójcą. Następnie zanurza się w spisek obejmujący sekrety Pentagonu, skorumpowanych urzędników i dziecko w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Zdjęcia do nowej serii Reachera rozpoczęły się w czerwcu 2025 roku w Filadelfii, która zastępuje Nowy Jork. Amazon nie ustalił jeszcze daty premiery, ale nowych odcinków powinniśmy się spodziewać w 2026 roku.

Reacher - zdjęcia z 3. sezonu