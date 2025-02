fot. Prime Video

Reklama

Nowe odcinki 3. sezonu Reachera trafiły już na platformę Prime Video. Bieżąca seria jest oparta na powieści Lee Childa pt. Siła perswazji, a główny bohater wpada w środek mrocznego przestępczego przedsięwzięcia, próbując uratować tajnego informatora DEA, któremu kończy się czas. W głównej roli ponownie wystąpił Alan Ritchson.

W serwisie Rotten Tomatoes nowy sezon ma obecnie 100% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków, a średnia ocena to 7,0 w skali 1-10. Portal zebrał najciekawsze wypowiedzi recenzentów, które możecie przeczytać poniżej.

Nasza spoilerowa recenzja premiery Reachera

Czy Reacher jest nadal serialem, który trzeba obejrzeć?

Wielu recenzentów zwraca uwagę na to, że nowa seria jest pełna humoru i dostarcza dobrze skonstruowanej rozrywki. Aaron Peterson z The Hollywood Outsider pisze, że Alan Ritchson i ekipa stojąca za tym serialem zdołali po raz kolejny dostarczyć cały sezon śmiechu, niespodzianek i dreszczyku emocji. Abhishek Srivastava z The Times of India dodaje:

Nawet w trzecim sezonie Reacher utrzymuje to samo napięcie i akcję napędzaną adrenaliną, które charakteryzowały pierwsze dwa.

Nate Richard z Collider zauważa, że chociaż nowy sezon Reachera bardziej przypomina tradycyjny serial akcji i kryminał, to wciąż jest jednym z lepszych w swoim gatunku. Nick Schager z The Daily Beast pisze:

Dzięki stoickiemu Alanowi Ritchsonowi w roli szlachetnego giganta, serial pozostaje satysfakcjonująco złośliwy, macho i — dosłownie i w przenośni — muskularny.

fot. Prime Video

Jak nowy sezon wypada w porównaniu do poprzednich?

Zdania wśród krytyków są podzielone. Jedni twierdzą, że to najlepszy sezon serialu, jak Rafael Motamayor z The Wrap:

3. sezon Reachera jest najlepszy jak do tej pory. Po rozczarowującym drugim sezonie, nowa seria Prime Video odzyskuje swój rytm.

Aaron Peterson z The Hollywood Outsider pisze:

Jeśli jesteś fanem Reachera, rozgość się, ponieważ ta runda jest jeszcze bardziej brutalna i trzymająca w napięciu niż poprzednie dwie. W rzeczywistości 3. sezon jest najlepszym sezonem Reachera do tej pory!

Krytycy zauważają, że w nowym sezonie Reacher jest najbardziej bezwzględny. M.N. Miller z FandomWire pisze:

To o wiele mroczniejsza wersja Reachera niż ta, którą widzieliśmy w pierwszych dwóch sezonach… Serial nie jest tak angażujący jak najlepsze guilty pleasure z zeszłego roku lub znakomita adaptacja pierwszego sezonu.

Nate Richard z Collider dodaje:

3. sezon Reachera zmniejsza skalę i przyjmuje bardziej proste podejście… Nie ma tego samego wielkiego serca, które uczyniło pierwsze dwa tak wyjątkowymi.

Nasza recenzja 6 odcinków 3. sezonu Reachera bez spoilerów

fot. Prime Video

Czy Alan Ritchson wciąż stanowi główny powód do oglądania serialu?

Nick Schager z The Daily Beast wprost pisze, że zabawny olbrzym Ritchsona jest wystarczająco charyzmatyczny, aby zrównoważyć schematyczną fabułę. Inni krytycy również chwalą aktora, który pozostaje nieustannie zabawny. Amon Warmann z Empire Magazine pisze:

W tej charakterystycznej roli, Ritchson pozostaje wszystkim, czego można chcieć od wcielenia bohatera Childa, wnosząc odpowiednią ilość kąśliwego humoru wraz z niezbędnymi mięśniami.

fot. Prime Video

Czy inni członkowie obsady wyróżniają się w 3. sezonie?

Krytycy najbardziej chwalą Sonyę Cassidy, która w swojej roli jest fantastyczna. Wprowadza inną atmosferę niż kobiece bohaterki w poprzednich sezonach. Jacob Hall z Slashfilm pisze:

Prawdziwą tajną bronią sezonu jest Sonya Cassidy jako Duffy, agentka DEA, której pragmatyczna postawa i wypełniający pomieszczenie bostoński akcent stanowią idealną przeciwwagę dla lakonicznej energii Ritchsona.

Z kolei M.N. Miller z FandomWire pisze o Olivierze Richtersie, że stanowi odświeżającą zmianę, górującą nad ukochaną tytułową postacią, który dodaje trochę tak bardzo potrzebnego napięcia. Natomiast Abhishek Srivastava z The Times of India twierdzi, że osobą, która kradnie sceny w tym sezonie jest Johnny Berchtold jako Richard Beck, syn Zachary'ego. Jego stonowany występ doskonale oddaje ciągły strach przed życiem w cieniu niebezpiecznego świata jego ojca - dodaje emocjonalnej głębi, która wyróżnia się pośród akcji. Dominic Baez z Seattle Times zwraca uwagę na powrót Marii Sten do roli genialnej przyjaciółki Reachera, Frances Neagley, która w serialu pełnym kompetentnych osób wyróżnia się raz po raz. Nate Richard z Collider uważa, że drugoplanowi aktorzy nie zostaną zapamiętani, jak postacie z poprzednich sezonów.

fot. Prime Video

Jak krytycy oceniają złoczyńców w nowym sezonie?

Abhishek Srivastava z The Times of India pisze, że Anthony Michael Hall, jako biznesmen Zachary Beck, mógłby być bardziej groźny, ale Brian Tee jako Quinn i Olivier Richters jako Paulie nadrabiają to swoją onieśmielającą obecnością na ekranie i przekonująco bezwzględnymi wizerunkami. Z kolei Rafael Motamayor z The Wrap zwraca uwagę na Pauliego pisząc, że ten facet nie jest po prostu większym Reacherem, który nad nim góruje i sprawia, że ​​ten wydaje się przy nim słaby. Jest jednocześnie wielkim starym sadystą, który rozkoszuje się okrucieństwem i przemocą. Aaron Peterson z The Hollywood Outsider potwierdza te słowa:

Paulie jest większy, gorszy i bardziej nieprzewidywalny niż Reacher. Jest też jednym z wrogów, których Reacher nie ma pojęcia, jak pokonać, tajemnicą, którą trudno rozwiązać. Relacja między tymi dwoma jest punktem kulminacyjnym tego sezonu, a Richters jest głównym zagrożeniem dla Reachera Ritchsona. To starcie było absolutnie warte czekania.

Natomiast Tim Stevens z The Spool zwraca uwagę na postać Quinna:

Quinn jest najbardziej obrzydliwym złoczyńcą serialu jak do tej pory. Choć pozornie motywuje go chciwość, wyraźnie kocha sadyzm. Ta rozkosz z okrucieństwa odróżnia go od najemnika Roberta Patricka z 2. sezonu lub członka rodziny przestępczej Klinera z 1. serii.

fot. Prime Video

Jak wypada fabuła w 3. sezonie?

Abhishek Srivastava z The Times of India pisze, że ten sezon oferuje wciągającą mieszankę napięcia, tajemnicy i akcji, dzięki czemu fabuła pozostaje wciągająca przez cały czas. Alex Maidy z JoBlo’s Movie Network uważa, że dzięki odrębnej fabule serial ulepsza to, co było wcześniej i stanowi solidny dodatek do serii. Natomiast Tim Stevens z The Spool uważa, że historia 3. sezonu Reachera jest skrupulatnie przekombinowana.

Czy jest to wierna adaptacja powieści Lee Childa?

Krytycy zauważają, że serial nie jest zbyt wierny książce Siła perswazji. Tim Stevens z The Spool pisze, że 3. sezon pozawala sobie na dużą swobodę w kwestii szczegółów, ale nadal może zaskoczyć nawet prawdziwych fanów Reachera. Warren Cantrell z The Playlist twierdzi, że wielbiciele powieści mogą mieć pewne wątpliwości co do tego, jak kilka drobnych zmian na początku zaczyna się kumulować w drugiej połowie sezonu. Luke Reilly z IGN Movies pisze:

3. sezon Reachera znacznie bardziej odbiega od powieści, na której się opiera, niż poprzednie sezony, a nie wszystkie zmiany wydają się stanowić poprawę – szczególnie gdy konsekwencje tych dodanych wydarzeń są pomijane.

fot. Prime Video

Jak prezentują się sceny akcji w tym sezonie?

Rafael Motamayor z The Wrap uważa, że to może być najbardziej krwawy sezon Reachera, zaczynający się skromnie i cicho, by zakończyć się w blasku chwały. Luke Reilly z IGN Movies pisze, że akcja w tym sezonie jest ogólnie mocna i zawiera stały dopływ nagłych, ale satysfakcjonujących zabójstw, a wiele z nich jest najlepszych jak do tej pory. Dominic Baez z Seattle Times:

Reacher nie ma problemu z brutalną przemocą, a seria Prime nigdy nie bał się stosować jego krwawego stylu zemsty. 3. sezon nie jest inny: kości pękają, krew płynie, kule latają, a ciała spadają - głównie złoczyńców, ale czasami także tych dobrych.

Jacob Hall ze Slashfilm dodaje:

Jako serial akcji, Reacher powraca do bardziej powściągliwej, instynktownej, osobistej przemocy, która sprawiła, że 1. ​​sezon wydawał się tak brutalnie żywy… serial mądrze buduje akcję wokół prostej przyjemności oglądania kogoś tak muskularnego jak Alan Ritchson, który rozrywa i rozdziera całą bandę złych facetów.

fot. Prime Video

Czy serial nadal wydaje się świeży?

Według recenzentów Reacher wkracza w zupełnie nowy świat, do którego nie pasuje, ale wnosi to nową dynamikę i wyzwania dla zdolnego i nieustępliwego bohatera. Krytycy zwracają uwagę, że fabuła jest przewidywalna, a mimo to nie można oderwać się od ekranu. Nick Schager z The Daily Beast pisze:

Na tym etapie sposób opowiadania historii jest zbyt przewidywalny… Odmowa serialu, aby drastycznie wszystko zmienić, prowadzi do sporadycznej stagnacji w tym sezonie.

Nate Richard z Collider dodaje, że istnieje ryzyko, że Reacher stanie się zwykłym serialem akcji. Jacob Hall z Slashfilm dodaje:

Słyszałem, że Reacher jest określany jako "serial dla ojców"… ale to oznaczałoby zignorowanie wielkiego rzemiosła i umiejętności niezbędnych do stworzenia czystej rozrywki i talentu potrzebnego do tego, abyśmy mogli całkowicie zatracić się w czymś, co zostało stworzone, aby zapewniać dobrą zabawę.

fot. Prime Video

Co można poprawić w przyszłych sezonach?

Przypomnijmy, że Prime Video dał zielone światło na produkcję 4. sezonu, więc niektórzy krytycy patrzą już w przyszłość, co mogłaby zaoferować nowa odsłona. Nick Schager z The Daily Beast uważa, że nowa seria mogłaby pokazać misję, która jeszcze bardziej wyprowadziłaby Reachera poza jego strefę komfortu. Nate Richard z Collider pisze:

Korzystne dla serialu może być to, aby w kolejnym sezonie trochę bardziej urozmaicić wydarzenia, zwłaszcza że w najnowszej partii odcinków serialu zaczynają pojawiać się pęknięcia.

Rafael Motamayor z The Wrap pisze:

Trudno sobie wyobrazić ciaśniej skonstruowaną, napiętą, ekscytującą lub zabawną misję, którą tytułowy bohater mógłby podjąć w już zamówionym 4. sezonie.

Tutaj możecie przeczytać naszą bezspoilerową recenzję z sześciu pierwszych odcinków 3. sezonu Reachera.

Reacher - premiera 4. odcinka 27 lutego na Prime Video.