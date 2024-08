foto. Amazon Prime Video

Reklama

Alan Ritchson odgrywa tytułową rolę w adaptacji bestsellerowych powieści Lee Childa, serialu Reacher. Produkcja stała się kluczowym hitem dla platformy Prime Video, a jej drugi sezon osiągnął jeden z największych sukcesów Amazona w 2023 roku. Aktor udzielił wywiadu dla portalu ComicBook.com, w którym zdradził nieco szczegółów dotyczących nadchodzącego sezonu.

- Nie mogę powiedzieć wiele o 3. sezonie, natomiast jest w nim dużo klasycznych historii o Reacherze, będących przygodami, w które zostaje wciągnięty na wielką skalę. Możemy cieszyć się Reacherem w nowym świecie. To może nie mieć nic wspólnego z rodziną, jego przeszłością. On po prostu przeżywa tę przygodę i to jest kierunek, w którym poszliśmy, i wydaje mi się, że to naprawdę działa.

fot. Amazon Prime Video

"Nowy świat" może oznaczać wejście w nieznane widzom terytorium, co zapewne wprowadzi Reachera w niespodziewaną i niebezpieczną akcję. Tym samym zapowiada się na jeszcze bardziej intensywny oraz nieprzewidywalny sezon. Już wcześniej ogłoszono, że nowe odcinki będą adaptacją siódmej powieści z serii Childa, zatytułowanej Siła perswazji.

Zobacz także:

Giganci Hollywood - lista fizycznie imponujących aktorów

Oto artyści o imponujących warunkach fizycznych. Z jednym z nich Ritchson miał okazję się zmierzyć w serialu - chodzi oczywiście o Oliviera Ritchersa. Uszeregowaliśmy znane nazwiska według wzrostu, podając w sporej części przypadków również wagę. Pamiętajmy jednak, że ciężar człowieka jest problematyczny do jednoznacznego określenia – zmienia się z dnia na dzień.