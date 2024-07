Koniec prac na planie do 3. sezonu Reachera? Alan Ritchson zrzuca wagę do kolejnej roli

fot. Brooke Palmer // Prime Video

Reklama

W maju Alan Ritchson przekazał na Instagramie, że 3. sezon Reachera zadebiutuje dopiero w 2025 roku na Prime Video. Teraz podzielił się w mediach społecznościowych swoimi przygotowaniami do kolejnej roli, co sugeruje, że prace na planie nowej serii Reachera już się zakończyły.

Alan Ritchson chce być nie do poznania w filmie Motor City

W Reacherze Ritchson mógł się pochwalić dużą masą mięśniową, którą zbudował specjalnie na potrzeby tej roli. Przypomnijmy, że w książkach Lee Childa tytułowy bohater był umięśnionym, wysokim mężczyzną o dłoniach wielkich jak talerze obiadowe, który rozwiązywał różne sprawy kryminalne. Aktor przybierając szybko na wadze i intensywnie ćwicząc, aby wyrzeźbić odpowiednią sylwetkę, okupił poważnymi problemami zdrowotnymi.

Teraz przygotowuje się do kolejnej roli w filmie Motor City, ale robi to pod kontrolą specjalistów. Na Instagramie napisał:

Jak przejść całkowitą transformację, mając tylko kilka dni na przejście z Reachera do swojej następnej roli w niezwykłym filmie akcji #MotorCity? Wyciągasz ciężkie działa.

Następnie wymienił osoby, które pomagają mu szybko zrzucić wagę, robią nową fryzurę, nakładają tatuaże oraz pracują nad jego uzębieniem, aby nie były tak "perłowo białe".

Moim celem jest zawsze stworzenie postaci tak realnej dla was, jak to tylko możliwe. Brak dni wolnych pomiędzy rolami utrudnia mi zajście tak daleko, jak bym chciał. Ale chcę być tak bardzo nierozpoznawalny, jak to tylko możliwe. Odmawiam grania samego siebie. Nigdy nie doświadczyliście czegoś takiego jak Motor City.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Alan Ritchson (@alanritchson) ROZWIŃ ▼

Motor City opowiada historię Johna Millera (Ritchson), pracownika fabryki samochodów w Detroit, którego życie i dziewczyna (Woodley) zostają mu odebrane, gdy zostaje wrobiony przez miejscowego gangstera (Foster), przez co trafia do więzienia. Po wyjściu na wolność Miller wkracza na drogę zemsty na tych, którzy go skrzywdzili, próbując przy tym odzyskać swoją dziewczynę.

Ritchsona zobaczymy niedługo w filmach Playdate i Spring Break '83. W planach ma kolejne projekty: Bad Seeds of Loving Spring, The Man with the Bag, War Machine oraz prawdopodobnie 11. część Szybkich i wściekłych. Wystąpił również w filmie Ministerstwo Niebezpiecznych Drani, który trafi na platformę Prime Video 25 lipca.

Reacher – szczegóły 3. sezonu

Trzeci sezon przedstawi historię znaną z książki zatytułowanej Siła perswazji, która opowiada o kolejnej misji Jacka Reachera, który pod przykrywką musi uratować porwanego informatora. Sprawcą jest przerażający przeciwnik z przeszłości bohatera, z którym musi wyrównać rachunki.