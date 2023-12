Rebel Moon część 1 - wideo zapowiada postać Raya Fishera. Jest też nowy klip z gryfem

fot. Netflix

Rebel Moon część 1: Dziecko ognia to widowisko science fiction Netflixa. Ray Fisher, czyli kontrowersyjny aktor uderzający non stop w Warner Bros. w krytykowanym przez znaczną część internautów stylu, należy do głównej obsady. Netflix opublikował wideo przedstawiające jego postać, więc możemy dowiedzieć się dokładnie, kogo gra. Oprócz tego mamy klip z Tarakiem granym przez Staza Naira oraz wideo przedstawiające tę postać.

Rebel Moon - wideo

Rebel Moon - opis fabuły

Gdy spokojnej kolonii na księżycu leżącym w najdalszym zakątku galaktyki zaczyna zagrażać armia despotycznego regenta Balisariusa, największą nadzieją na przetrwanie mieszkańców staje się żyjąca wśród nich tajemnicza Kora (Sofia Boutella). Mając za zadanie znaleźć wyszkolonych wojowników, którzy staną ramię w ramię z nią do walki z najeźdźcami, Kora zbiera grupkę outsiderów, buntowników, wieśniaków i wojennych sierot z różnych światów, których jednoczy pragnienie zemsty i odkupienia. Gdy losy całego Królestwa ważą się na najbardziej nieprawdopodobnym z księżyców, powstaje nowa armia bohaterów.

Rebel Moon - premiera 22 grudnia w Netflixie.