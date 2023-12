Rebel Moon - reżyser o swojej wersji z kategorią R. Paradoksalnie będzie...

fot. Netflix/Empire

Reklama

Rebel Moon jest dynamiczną kosmiczną epopeją o młodej kobiecie próbującej zmienić losy swojej planety. Pierwsza część tego widowiska niedługo zadebiutuje na Netflixie. Zack Snyder zapowiedział jednak, że pojawi się także wersja z kategorią R. Podczas wywiadu dla Collidera, reżyser uchylił rąbka tajemnicy na ten temat.

Rebel Moon - Zack Snyder o wersji reżyserskiej

Kategoria R jest przewidywana dla filmów, w których nie brakuje drastycznej przemocy oraz wulgarnych treści. Osoby poniżej 17. roku życia mogą oglądać takie produkcje jedynie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Właśnie tak zostanie oznaczona wersja Zacka Snydera.

Filmowiec zaznaczył istotną różnicę tonu pomiędzy obiema wersjami, wynikającą z ich kategorii. Paradoksalnie, patrząc na to, jakie inne produkcje otrzymują ocenę R, wersja reżyserska może wydawać się dość... grzeczna.

- To, co wyróżnia wersję reżyserską od tej z oznaczeniem PG-13, jest dość ironiczne. Bardzo intensywny film science-fiction z oceną R jest czystszy w swojej kategorii. W wersji PG-13, spychamy ten świat do poszarpanej granicy.

Reżyser ujawnił również, że jego pierwotny zarys Rebel Moon zakładał wersję z oznaczeniem R.

Rebel Moon: część 1

Rebel Moon - część 1: Dziecko ognia - premiera już 22 grudnia, tylko na Netflix. Jego kontynuacja - Zadająca rany - pojawi się 19 kwietnia 2024 roku.