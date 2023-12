Rebel Moon - pierwsze recenzje nowego filmu Zacka Snydera. Krytycy miażdżą, widzowie zadowoleni

fot. Netflix/Empire

W serwisie Rotten Tomatoes pojawiły się pierwsze recenzje Rebel Moon: Dziecka ognia. To nowy film sci-fi Netflixa w reżyserii Zacka Snydera. Reakcje są mieszane. Zobaczcie sami.

Rebel Moon - ocena krytyków vs ocena widzów

W trakcie pisania tego artykułu 42 recenzentów oceniło film i tylko 10 z nich uznało go za świeży. Rebel Moon ma zaledwie 24% pozytywnych ocen krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. To oznacza, że film ma status zgniłego.

Trochę inaczej sytuacja przedstawia się po stronie zwykłych widzów. Opublikowali już ponad 250 ocen w serwisie Rotten Tomatoes i aż 71% z nich oceniło film pozytywnie. To daje średnią 3.7 na 5. Warto wspomnieć, że Rebel Moon nie zadebiutowało jeszcze na Netflixie, ale zorganizowano kilka pokazów przedpremierowych za granicą.

Rebel Moon - krytyka

Recenzenci krytykują scenariusz, który każe bohaterom oznajmiać głośno, kim są, co czują i dlaczego coś robią. David Rooney z Hollywood Reporter stwierdził nawet, że sprawia takie wrażenie, jakby ktoś "wklepał" w AI połączenie Siedmiu Samurajów i Gwiezdnych Wojen. Nick Schager z The Daily Beast uznał, że to "nieudolna próba stworzenia nowego Snyderverse". Z kolei Edward Douglas z Above the Line skwitował, że każdy, kto ma więcej niż 13 lat, szybko zda sobie sprawę, że jest wiele lepszych filmów w tym klimacie, które można zamiast Rebel Moon obejrzeć.

Valerie Complex z Deadline Hollywood Daily podsumowała:

Kolejny film Zacka Snydera, który zmaga się z tymi samymi starymi problemami. Wysokiej jakości walory produkcyjne na tle niespójnej historii. Czuję się jak zdarta płyta.

fot. Netflix

Rebel Moon - plusy

Z recenzji można wysnuć wniosek, że jeśli jesteście fanami twórczości Zacka Snydera, to ten film także wam się spodoba i można go uznać za jeden z lepszych w dorobku artysty. Z kolei jeśli jego styl do tej pory nie wpasował się w wasze gusta, to ten tytuł tego nie zmieni.

Maria Lattila z Film Stories zapowiada dużo brutalnej akcji i slow-motion. Chris Bumbray z JoBlo’s Movie Network stwierdził, że to "Najlepszy film o Gwiezdnych Wojnach, jaki nigdy nie powstał" i dodał, że seans sprawił mu więcej frajdy niż cokolwiek, co działo się ostatnio w uniwersum Star Wars. Ian Sandwell z Digital Spy pochwalił rozbudowany świat, a Tessa Smith z Mama’s Geeky oszałamiające efekty wizualne i przerażającego złoczyńcę. Większość osób zgadza się, że to właśnie walory estetyczne są najmocniejszą stroną filmu.

