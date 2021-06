Rebel Ridge - John Boyega opuścił plan zdjęciowy thrillera. Netflix szuka nowego aktora

fot. materiały prasowe

Prace nad Rebel Ridge, które rozpoczęły się 3 maja, zostały wstrzymane. John Boyega opuścił plan w trakcie zdjęć do filmu z powodów rodzinnych. Rzecznik Netflixa poinformował, że platforma streamingowa szuka teraz następcy aktora. Nie wycofa się też z projektu i wspiera reżysera, Jeremy'ego Saulniera. Poza tym nie zerwie współpracy z wytwórnią UpperRoom Productions założoną przez Boyegę. Nie wpłynie to też na jego rolę, którą odegrał w filmie They Cloned Tyrone, będącym obecnie w post-produkcji.

Szczegóły fabuły filmu nie są znane. Rebel Ridge jest opisywany jako thriller z zawrotnym tempem, który zgłębia amerykańską niesprawiedliwość poprzez mocne sceny akcji, suspens i czarny humor. Prace nad produkcją miały rozpocząć się w kwietniu 2020 roku, ale zostały przesunięte w czasie z powodu wybuchu pandemii koronawirusa.

W Rebel Ridge występują AnnaSophia Robb, Emory Cohen, Don Johnson, James Cromwell, James Badge Dale, Zsane Jhe i Al Vicente. Producentami wykonawczymi filmu są Saulnier, Anish Savjani, Neil Kopp i Vincent Savino. Reżyser projektu już wcześniej współpracował z Netflixem przy Powstrzymać mrok.