Rebelia przygotowuje się do wojny. Wideo zapowiada 2. sezon Andora

Nowe wideo promujące drugi sezon serialu Gwiezdne Wojny: Andor najpierw było dostępne na stronie produkcji w serwisie Disney+, a potem zostało udostępnione w sieci. W filmiku twórcy i obsada zapowiadają epicką skalę realizacyjną nowych odcinków oraz kształtowanie Rebelii, która doprowadza do pełnoskalowej wojny doskonale znanej z filmów.

Gwiezdne Wojny: Andor – wideo o 2. sezonie

W filmiku widzimy fragmenty pokojowych protestów na planecie Ghorman. To tutaj dojdzie do kluczowego dla Rebelii wydarzenia, podczas którego wojsko Imperium brutalnie zabije tysiące protestujących. To odbije się echem w całej galaktyce. Wydarzenie w kanonie znane jest jako Masakra na Ghorman.

Gwiezdne Wojny: Andor – co wiemy o 2. sezonie?

Drugi sezon jest ostatnim, a finałowe sekundy wprowadzą bezpośrednio do wydarzeń z filmu Łotr 1. Historia opowiadana jest w czterech trzyodcinkowych aktach i tak będzie też emitowana w Disney+ – partiami po trzy odcinki. Każdy akt to jeden rok z życia Cassiana Andora i walki Rebelii przeciwko Imperium.

W drugim sezonie serialu Gwiezdne Wojny: Andor pojawi się między innymi Ben Mendelsohn jako Krennic, którego poznaliśmy w Łotrze 1. Premiera w kwietniu na Disney+.

