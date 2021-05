Receptura - nowy serial TVN. O czym będzie i kiedy zadebiutuje?

TVN Grupa Discovery/ATM

Receptura będzie nowym serialem obyczajowym stacji TVN. Obecnie trwają zdjęcia do produkcji, która ma zadebiutować jesienią. Sześcioodcinkowa opowieść rozgrywać się będzie równocześnie w okresie międzywojennym oraz w czasach współczesnych.

Widzowie będą śledzić w niej równolegle losy dwóch bohaterek – jednej mieszkającej we współczesnej stolicy i drugiej: żyjącej w międzywojennej Warszawie. Obie podążą za tajemnicą inspirowaną przepisem na słodycz, który chcą zdobyć wszyscy. W rolę Marii Kielicz wcieli się Agnieszka Więdłocha. W obsadzie są także Jacek Koman jako Jan Wedel, Mateusz Janicki oraz aktor niemieckiego pochodzenia Fabian Prokein. Zdjęcia do kostiumowej części serialu potrwają do końca maja. W czerwcu na planie pojawią się kolejni aktorzy, którzy występować będą we współczesnej części serialu. Autorami scenariusza są: Artur Kowalewski, Dorota Jankojć-Poddębniak oraz Bartosz Staszczyszyn. Poniżej opis z informacji prasowej:

Klamrą spinającą dwie kobiece historie w „Recepturze” jest dziennik Marii Kielicz, który przypadkowo wpada w ręce młodej studentki architektury – Zosi. Wraz z jego kolejnymi stronami rozwija się opowieść o rozterkach, ambicjach i romantycznych wyborach kobiet szukających prawdy o sobie. Zosia odkrywa historię swojej prababki. W 1936 r. Maria, samotna matka z dyplomem z architektury, przyjeżdża do międzywojennej stolicy, aby rozpocząć nowe życie. W Warszawie kobieta otrzymuje posadę asystentki Jana Wedla. Szybko staje się jego zaufaną pracownicą i powiernicą tajemnic najprężniej działającej fabryki czekolady w Europie.

