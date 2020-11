Red Dead Redemption 2 – amerykańska stacja telewizyjna pomyliła screen z gry z prawdziwym życiem

Rockstar Games

Red Dead Redemption 2 to bez wątpienia jedna z najładniejszych gier ostatnich lat. Deweloperom ze studia Rockstar Games udało się stworzyć ogromny, przepiękny i niezwykle realistyczny wirtualny świat, który pełen jest zróżnicowanej flory i fauny, a fanowskie screeny, wykonane przy pomocy trybu fotograficznego, potrafią wyglądać bardzo efektownie. Najlepszym na to dowodem jest sytuacja, do której doszło w Stanach Zjednoczonych.

Jeden z użytkowników Reddita poinformował, że jego córka skontaktowała się z lokalną stacją telewizyjną i wysłała do niej screen z Red Dead Redemption 2, który „udawał” zwykłe zdjęcie. Okazało się, że zostało ono wyemitowane na antenie i nikt nie zorientował się, że ma do czynienia ze screenem pochodzącym z gry.

Wspomniany screen znajdziecie w 20 sekundzie poniższego wideo.

Red Dead Redemption 2 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Niedawno poinformowano, że sieciowy tryb Red Dead Online już od 1 grudnia stanie się samodzielną produkcją.