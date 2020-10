Red Dead Online z wydarzeniem z okazji Halloween. Oto atrakcje czekające na graczy

Rockstar Games

Red Dead Online wzbogaciło się o nową zawartość związaną z Halloween. Twórcy przygotowali okolicznościową przepustkę, podzieloną na dwadzieścia poziomów, która pozwala na zdobycie wyjątkowych przedmiotów kosmetycznych. Wśród nich znalazły się m.in. elementy strojów czy przerażające maski dla wierzchowców. Oprócz tego dodano też nowy tryb zabawy o nazwie Dead of Night, w którym gracze zmagają się nie tylko z innymi graczami, ale też i z żywymi trupami sterowanymi przez sztuczną inteligencję. Krótko mówiąc: wygląda na to, że to dobra okazja, by powrócić na wirtualny dziki zachód. Warto jednak pamiętać, że cały event potrwa jedynie do 16 listopada.

Red Dead Online to moduł sieciowy Red Dead Redemption 2. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zagramy w nią też na nowej generacji konsol, czyli PS5 i Xbox Series X/S, dzięki wstecznej kompatybilności.