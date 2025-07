Eksperci wybrali najlepsze horrory XXI wieku. Z liderem rankingu macie wielki problem

materiały prasowe

W sieci właśnie pojawił się bodaj najbardziej prestiżowy jak do tej pory ranking najlepszych horrorów XXI wieku. Zestawienie przygotowali dziennikarze powszechnie cenionego portalu popkulturowego, The Hollywood Reporter, których z całą pewnością należy uznać za ekspertów w odniesieniu do rzeczonego gatunku. O liście już teraz jest głośno wśród internautów - niektóre z wyborów mogą wywołać spore kontrowersje, także jeśli chodzi o numer 1.

Autorzy rankingu zauważają, że ostatnie 25 lat bez cienia wątpliwości można określić jako "nową złotą erę filmowego horroru", a fani ekranowej grozy mogli poczuć się jak w "kopalni złota". Wszystko przez niepokoje społeczne wywoływane takimi kwestiami jak globalne ocieplenie, rozwój sztucznej inteligencji, demonizowanie szeroko pojętej inności i problemy z funkcjonowaniem demokracji. To także one sprawiły, że horrory w kinach zaczęły pojawiać się przez cały rok, a nie tylko przed Halloween.

Na liście 25 najlepszych horrorów obecnego stulecia znalazło się kilka tytułów, których mogliście nie widzieć, a które naprawdę warto zobaczyć. Są też filmy ociekające esencją klimatu grozy, przepełnione brutalnością czy dzieła uznawane za współczesne klasyki. Które z nich przerażają nas jednak najmocniej? Sprawdźcie sami:

25 najlepszych horrorów XXI wieku. Tak wybrali eksperci

25. Do ostatniej kości (2022)

