Red Dead Redemption 2 – Maul Cosplay ponownie wcielił się w Arthura Morgana. Zobaczcie nowe zdjęcia

fot. facebook.com/maulcosplay

Maul Cosplay, którego możecie kojarzyć między innymi z wcielania się w rolę Geralta z Rivii, tym razem postanowił ponownie stać się Arthurem Morganem, czyli głównym bohaterem gry Red Dead Redemption 2. Na profilu znanego cosplayera pojawiły się nowe zdjęcia, które wykonano w Old Trail Town, czyli miasteczku westernowym w Cody na północy stanu Wyoming.

Artysta ujawnił, że miejsce to odkryła kilka miesięcy temu jego żona, Maja. Para stwierdziła, że będzie to idealne miejsce na sesję zdjęciową, bo przypomina Valentine, czyli miasto, które pojawiło się właśnie w grze studia Rockstar Games.

Obsługa muzeum była niezwykle miła i pomocna, to naprawdę spokojne, małe miejsce. Samo Cody to głównie atrakcja turystyczna, sporo Rodeo, raczej nie coś dla nas. Mimo tego była to duża część naszej szalonej przygody w czerwcu, kiedy to jeździliśmy po południowej i środkowozachodniej części USA, by znaleźć miejsca z RDR2, w które mógłbym zabrać mój cosplay.

Maul Cosplay jako Arthur Morgan z Red Dead Redemption 2

Jeśli naszła Was ochota na kowbojskie klimaty, to przypominamy, że Red Dead Redemption 2 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.