Red Dead Redemption za darmo dla abonentów Netflixa! Gra trafi na nowe platformy

Wydane w 2010 roku już wkrótce doczeka się portu na najnowsze konsole oraz... urządzenia mobilne. Abonenci Netflixa zagrają w Red Dead Redemption na Androidzie oraz iOS za darmo.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Red Dead Redemption 
netflix
Red Dead Redemption fot. Rockstar Games
Pierwsze RDR już wkrótce trafi na kolejne platformy. Mowa nie tylko o konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2, które wcześniej pojawiły się w przeciekach, ale także o urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Co więcej, abonenci Netflixa będą mogli pobrać mobilną wersję Red Dead Redemption za darmo — wystarczy aktywna subskrypcja.

Rockstar Games ujawniło szczegóły nowej wersji. Red Dead Redemption pojawi się na wymienionych urządzeniach już 2 grudnia i zaoferuje całą zawartość z wydania Game of the Year Edition, w tym rozszerzenie Undead Nightmare. Posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X|S mogą liczyć na lepszą jakość obrazu oraz możliwość zabawy w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Na Nintendo Switch 2 natomiast możemy spodziewać się 60 FPS, a także wsparcia dla HDR i DLSS. Obecni posiadacze wersji na PS4, Xbox One lub Nintendo Switch będą mogli dokonać bezpłatnej aktualizacji.

Jeśli chodzi o wersję Red Dead Redemption na Androida oraz iOS, Rockstar ograniczyło się do krótkiej informacji, że port ma zaoferować opcje sterowania dostosowane do potrzeb użytkowników urządzeń mobilnych.

Źródło: videogameschronicle.com

